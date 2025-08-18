Fedez floppa a Forte dei Marmi: biglietti svenduti a metà prezzo e polemiche dopo le frecciate contro i sold out di Elodie.

Il nome di Fedez è da sempre sinonimo di grandi eventi e sold out in pochi giorni, ma questa volta il rapper di Rozzano pare che abbia dovuto fare i conti con un clamoroso flop. Il live previsto il 19 agosto a Villa Bertelli, all’interno della rassegna musicale estiva di Forte dei Marmi, non ha registrato le vendite sperate. L’area, che può ospitare fino a cinquemila spettatori, è rimasta in gran parte vuota nonostante i biglietti avessero un prezzo compreso tra i 30 e i 46 euro. Ma scopriamo che cosa sta succedendo dopo il dissing del rapper contro alcuni colleghi.

Fedez: biglietti a metà prezzo e polemiche

Gli organizzatori, per evitare l’imbarazzante immagine di un parterre deserto, hanno deciso di correre ai ripari con una promozione lampo: i ticket in piedi sono stati messi in vendita a metà prezzo, appena 15 euro.

La decisione di proporre la “Promo Fedez Villa Bertelli” ricorda da vicino quanto accaduto mesi fa con il concerto di Elodie a San Siro, quando una promozione simile aveva sollevato numerose polemiche. Anche in questo caso, gli abbonati alla mailing list hanno ricevuto un’email ufficiale in cui veniva presentato lo sconto come un “ringraziamento per l’entusiasmo e la presenza del pubblico“.

Fedez – www.donnaglamour.it

La realtà, però, sembra ben diversa: il concerto di Fedez a Forte dei Marmi ha venduto poco e male, costringendo l’organizzazione a svendere per riempire i posti disponibili davanti al palco. Una scelta che rischia di minare ulteriormente l’immagine dell’artista, già al centro di discussioni e critiche nelle ultime settimane.

Fedez tra frecciate e controversie

Non è un’estate semplice per il rapper, che negli ultimi mesi ha fatto parlare più per le polemiche che per la musica. Tra cachet record per esibizioni in eventi locali, frecciate a colleghi come Elodie, Tony Effe e Achille Lauro, e la promozione del brano “Scelte stupide” con Clara, il nome di Fedez è costantemente sulle pagine di cronaca musicale e di gossip.

Il flop di Forte dei Marmi rappresenta dunque un campanello d’allarme inaspettato per un artista che, solo poche settimane fa, aveva registrato il tutto esaurito al Forum di Milano.