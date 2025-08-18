“Sono rimasto solo io”: Lino Banfi si emoziona e fa una proposta per Pippo Baudo

Presente alla camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, Lino Banfi ha rilasciato alcune dichiarazioni e una proposta.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno lasciando un messaggio in ricordo del compianto Pippo Baudo, scomparso nelle scorse ore a 89 anni. Tra questi anche Lino Banfi che ha fatto visita al feretro del conduttore e ha rilasciato alcune parole ai media presenti. Tra i vari passaggi anche una importante proposta.

“Sono rimasto solo io”: Lino Banfi ricorda Pippo Baudo

Tra i vari personaggi del mondo della tv e dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio al compianto Pippo Baudo presenziando alla camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie c’è stato Lino Banfi. L’attore pugliese si è soffermato anche con i media vivendo un momento di ironia mixata a grande commozione: “Delle quattro B del ’36 – Baudo, Banfi, Bergoglio e Berlusconi – ahimè sono rimasto solo io“, ha detto.

Lino Banfi – www.donnaglamour.it

E ancora: “Non è che dico ‘Pippo ci vediamo presto’, ti voglio bene ma c’è ancora tempo; arriverò anche io ma ancora non si sa quando’”, ha aggiunto il mitico Banfi parlando fuori dalla camera ardente di Baudo allestita al Teatro delle Vittorie e che sarà aperta anche nella giornata di domani.

La proposta

Tra i vari passaggi di Banfi con la stampa anche una particolare proposta in onore di Baudo: “La Rai intitoli a Pippo Baudo il Teatro delle Vittorie”, ha detto l’attore dopo aver reso omaggio al feretro al numero uno dei conduttori della tv di stato. Proseguendo nella sua proposta e rivolgendosi direttamente al direttore generale della Rai, Roberto Sergio, presente al suo fianco: “Roberto, perché non intitolate il teatro delle Vittorie a Pippo Baudo?“, ha detto l’attore. “Io la proposta l’ho lancieta”, ha aggiunto ironizzando con l’accento barese. Dal canto suo, Sergio ha subito replicato: “Ne parleremo in Consiglio di amministrazione”, le sue parole