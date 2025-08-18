Momento di complicità tra Ilary Blasi, Bastian Muller ma anche le figlie della conduttrice, Chanel e Isabel. Ecco cosa è successo a Ibiza.

Estate di sole, relax e sorrisi per Ilary Blasi, che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze a Ibiza insieme al compagno Bastian Muller e alle figlie Chanel e Isabel, nate dal matrimonio con Francesco Totti. La conduttrice, dopo la rivelazione sulla sua car extra lusso, reduce dai successi televisivi e sempre al centro dell’attenzione mediatica, ha scelto l’isola delle Baleari per un periodo di svago e affetto familiare, senza rinunciare a momenti di avventura…

Ilary Blasi a Ibiza: vacanza in famiglia

In questi giorni di agosto, Ilary Blasi, come detto, ha deciso di godersi un momento di relax con il suo compagno Bastian e le sue figlie, avute da Totti, Chanel e Isabel. Come è stato possibile vedere dai rispettivi profili social, la bella famigliola si è divertita in vario modo e si è data all’avventura, cosa che ha portato i vari protagonista anche a fare dell’ironia.

Ilary Blasi – www.donnaglamour.it

Il gruppo, unito e affiatato, ha deciso di dedicare una giornata ad un’escursione nella natura, affrontando un percorso di circa due ore e mezza. Tra camminate sotto il sole, panorami mozzafiato e qualche inevitabile momento di fatica, l’esperienza si è trasformata in un’occasione di condivisione e divertimento.

Missione riuscita: la simpatia di Bastian

La conferma è arrivata dai video e dalle immagini condivise da Ilary e da Bastian (ma anche da Chanel) sui rispettivi profili social. Infatti, proprio al termine dell’attività, Bastian ha voluto sottolineare con ironia lo spirito sportivo della compagna, pubblicando un commento che ha subito fatto sorridere i fan: “Ce l’abbiamo fatta: guardate quanto è bella anche dopo 2 ore e mezza di escursione con molto sudore”.

Un apprezzamento spontaneo e scherzoso che conferma la complicità della coppia, ormai sempre più solida e serena. Le foto e i video condivisi sui social hanno mostrato una Ilary sorridente e in forma, capace di affrontare con leggerezza anche le sfide più impegnative, mentre accanto a lei Bastian è apparso perfettamente integrato nella vita familiare. Chanel e Isabel, a loro volta, sono state in grado di godersi appieno questi giorni di mare e natura con la primogenita che non ha fatto mancare, a sua volta, condivisioni e scatti decisamente apprezzati dal suo pubblico.