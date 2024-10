“Costa 300mila euro”: ecco che auto possiede Ilary Blasi

Avete mai visto Ilary Blasi al volante? A quanto pare, non era solo Totti ad avere la passione per i motori: ecco che auto possiede.

Ai tempi del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi sembrava una semplice ‘spettatrice’ della collezione di auto del marito, tra cui figuravano pure alcune Ferrari. Oggi, però, abbiamo la conferma che anche la conduttrice è un’amante delle belle macchine: ecco qual è la quattro ruote extra lusso che ha scelto di guidare.

Che auto guida Ilary Blasi? Car extra lusso per la conduttrice

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ripreso in mano le redini della sua esistenza. Oltre a occuparsi dei tre figli, la conduttrice è riuscita anche a ritrovare l’amore. Il fortunato è Bastian Muller, imprenditore tedesco che appena può la raggiunge a Roma o la porta in vacanza in giro per il mondo. Dovrebbe essere proprio dell’uomo l’auto con cui l’ex signora Totti è stata beccata per le vie della Capitale.

Si tratta di un bolide extra lusso, l’E-Tron di Audi, un nuovo modello 100% elettrico. Con 313 CV, ha un costo base che si aggira intorno agli 86mila euro. Ovviamente, il prezzo sale in base agli accessori aggiuntivi. La Blasi è stata pizzicata anche a bordo di un’Altra Audi, una R8, che ha un costo ancora più alto: da 168.650 euro a 212.600 euro. Questa vettura, così come la precedente, dovrebbe essere sempre di Bastian.

Di proprietà di Ilary, invece, ci sarebbero due auto: una Smart che aveva anche ai tempi dell’unione con Totti, perfetta per gli spostamenti veloci a Roma, e una Mercedes Classe G Brabus. Quest’ultima, neanche a dirlo, ha un prezzo esorbitante.

Quanto costa la Mercedes G Brabus?

L’auto di Ilary Blasi, la Mercedes G Brabus, è un modello assai particolare, che in pochi possono permettersi. Dall’estetica un po’ rétro ma con prestazioni all’avanguardia, l’interno viene personalizzato in base alla richiesta degli acquirenti. II prezzo base è di 300mila euro, ma può arrivare a superare, e non di poco, 1 milione d’euro.