New York, Giorgio Armani inaugura un palazzo extra lusso: appartamenti a 32mila euro al mq

Giorgio Armani ha aperto a New York il suo palazzo extra lusso: gli appartamenti a 32mila euro al mq sono quasi tutti venduti.

Nella magnifica cornice di Madison Avenue, a New York, Giorgio Armani ha inaugurato il suo palazzo extra lusso. Oltre ad una boutique e ad un ristorante, ci sono anche diversi appartamenti. Nonostante il costo esorbitante, più di 32mila euro al metro quadro, le dimore sono state quasi tutte vendute.

New York: Giorgio Armani apre il suo palazzo extra lusso

Il 17 ottobre 2024 ha aperto a New York, precisamente sulla Madison Avenue, The Giorgio Armani Residences. Il palazzo, progettato con SL Green Realty Corp e lo studio di architettura COOKFOX, ospita una boutique, un reparto casa, uno champagne bar, un ristorante e diversi appartamenti extra lusso. Una superficie totale di ben 9.000 metri quadrati, suddivisi in dodici piani, con il negozio che vanta otto vetrine su strada.

Il nuovo palazzo mira a diventare il punto di riferimento di Armani a New York e ha tutte le carte in regola per riuscire nello scopo. La maison ha approfittato della grande inaugurazione per presentare la nuova collezione donna primavera/estate 2025, che si sposa alla perfezione con lo stile anni Trenta e Quaranta dell’edificio.

The Giorgio Armani Residences è destinato a diventare uno dei fiori all’occhiello dell’Upper East Side di Manhattan. Ampie terrazze rientrare, grandi vetrate, linee arrotondate e un rivestimento di pietra calcarea chiara a motivo canneté: il palazzo è uno spettacolo. Dal piano strada fino al terzo piano compreso, la superficie è interamente dedicata ai negozi e al ristorante. Dal quarto al dodicesimo, invece, ci sono gli appartamenti.

The Giorgio Armani Residences: lo stile ha un prezzo

Gli appartamenti del nuovo palazzo di Giorgio Armani sono in perfetto stile Upper East Side. Hanno una metratura di 500 metri quadrati e sono tutti arredati con lo stile che da sempre contraddistingue la maison. Nonostante il prezzo esorbitante – 35.000 dollari al metro quadro, più di 32.500 euro – le case sono state quasi vendute tutte prima dell’inaugurazione.

La zona riservata alle residenze private presenta anche degli spazi comuni. Ovviamente, anche qui i dettagli sono curati fin nei minimi particolari. A colpire sono soprattutto le superfici laccate in verde e gli inserti in legno di eucalipto, per un perfetto stile anni 30/40.