Luchè: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Nell’ambito musicale italiano, Luca Imprudente, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Luchè, rappresenta un punto di riferimento indiscusso per il rap. Dall’affermazione nel panorama underground con i Co’Sang fino all’ascesa come solista nel 2012 la sua carriera è stata costantemente in ascesa. Di seguito vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Luchè

Il viaggio musicale di Luchè ha inizio alla fine degli anni ’90 nel quartiere Marianella di Napoli. Insieme all’amico Ntò il rapper ha dato vita al gruppo Co’Sang, un nome che diventerà iconico nel panorama rap partenopeo.

Nonostante le defezioni iniziali di alcuni membri, la formazione si consolida con l’uscita del primo album e si guadagna uno spazio nel cuore degli appassionati del genere. L’uscita del secondo album “Vita bona” segna un’ulteriore evoluzione artistica, confermata dal successo di critiche e pubblico. Ecco una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Luchè:

Tu sei l’unica con cui voglio farmi vedere in giro. (Liberami Di Te)

La separazione dei miei genitori fu la mia prima delusione d’amore (Le Pietre Non Volano)

Lei che non mi parla, ma mi pende dalle labbra. Donna indipendente, come fai a non amarla? (Karma)

Lei è ancora l’unica a cui appartengo. Offro la mia vita, ma in cambio che ottengo? (Ci Riuscirò Davvero)

Stai attenta con me, baby, in amore ho già sofferto tanto. In questo momento cerco altro. Qualcuno a cui dare la mia password (Password)

Se ora annego nella mia pazzia. E perché io vivevo per lei quei discorsi sulla gelosia. Dei ricordi che bagnano gli occhi. Se questo è amore, non lo voglio. (Come me)

Ho perso l’amore della vita e la mia vita ha perso senso. Ma non ho mai perso me stesso. (Attraverso Me)

Adesso hai un altro, ma so che mi ami e non darmi la colpa per noi. (Attraverso Me)

Per te farei tutto Anche, sì, anche dire: “Sì” (Prometto)

Tutta colpa del mio primo amore. Dopo lei il mare cambiò colore. Dopo lei l’aria cambiò sapore. E io divenni un pessimo attore. (Prometto)

Sicuro che vorrai una vita imperfetta, ma importante? Che faresti ciò che fai se nessuno ti guardasse? Correrò per me, correrò per noi. (D10S)

Dico cose scomode che vengono fraintese. Ovunque sopra i social per un boom a mie spese. Luca è pazzo, non suona, butta i drink ai DJ. Quando chiesero scusa risposi: “Difendi le tue idee”. (D10S)

Cresciuto nel degrado più assoluto. Eseguo, non discuto. Avessi fatto l’avvocato, sarebbe uscito Cutolo. Voglio volare dove nessuno ha volato. Non scordo da dove vengo, ma qualcuno l’ha scordato. (D10S)

Neanche nella tua città sei tra nomi leggendari. Io ho la credibilità e anche il fiuto per gli affari. (Slang)

L’ho incontrata ieri, è già dimenticata. Non l’ho corteggiata ma l’ho affascinata. Mi ha dato in poco tempo ciò che mi mancava. (Liberami Di Te)

Soldi per traguardi che la mente manco immagina. Tutto è una minaccia per chi ha un buco dentro all’anima. Scrivo mentre il mondo si resetta per un virus. Il domani è solo un bonus, prova a non perdere il focus. Punto su me stesso ma non è mai stato un gioco. Non esisto per i media ma, giuro, ancora per poco (Le Pietre Non Volano)

Io che non sono un fake ma odio il mio profilo. (Liberami Di Te)

A volte mi sento come in balia delle maree. Un povero illuso con un milione di idee. Chiedo a Dio solo una cosa in cambio della fede. Che se muoio mi faccia vedere che succede. (Le Pietre Non Volano)

Incarno lo stereotipo del rapper di successo. Che è il ruolo che si sposa peggio con la critica. Ma io non l’ho mai fatto per l’estetica. Sogni in tuta mimetica. Sogni di farcela anche lì in America. Sogni che non vinca il migliore ma vinca chi merita (Qualcosa Di Grande)

Anche chi dice: “Vecchio” prima o poi compie gli anni. Vuoi giocare alla guerra ma non hai le mie armi. Dare addosso a qualcuno per far girare gli altri. Come chi è costretto a urlare mentre muore in un party. (Qualcosa Di Grande)

Quando chiedo un consiglio dicono: “Sbagli ad esporti”. Ma sono sceso dalla croce a risuscitare i morti. (Qualcosa Di Grande)

Sei una ferita che fa ancora tanto male ma. Ti ringrazio per le cose che mi insegnerai. (L’Ultima Volta)

Siamo solo umani, vogliamo essere importanti. Dovrei cancellarti, odiarti per sempre. Ma senza un’illusione io non sono niente. (L’Ultima Volta)

Non sono mai stato un bambino. Non posso aspettare il destino. Sul foglio il mio nome in corsivo. (Ci Riuscirò Davvero)

Sarò la foto in mano ad un bambino. Io un giorno dirò: “Voglio essere Luchè”. (Ci Riuscirò Davvero)

Non voglio una casa, voglio una villa. Non voglio l’amore, voglio una scintilla. Non voglio un diamante se al buio non brilla (Ci Riuscirò Davvero)

Luché

Frasi di Luchè

Nel 2012 Luchè intraprende la carriera da solista e lo stesso anno pubblica l’album “L1“. Il disco di esordio è poi seguito poi da altri lavori di successo come “L2” e “Malammore” che lo vedono collaborare con artisti del calibro di Marracash, Gué Pequeno e Baby K. Di seguito un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: