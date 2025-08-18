“Come mi ha salvato la vita”: l’ex Amici stupisce su Pippo Baudo

La storica professoressa di Amici, Fioretta Mari, ha ricordato un aneddoto importante vissuto con il compianto Pippo Baudo.

La morte di Pippo Baudo ha scosso l’intero mondo dello spettacolo. Diversi sono stati i messaggi e le parole in onore e nel ricordo dell’uomo. In queste ore non ha fatto mancare un aneddoto anche la storica ex professoressa di Amici, Fioretta Mari. Intervenuta nella trasmissione Estate in Diretta, sulla Rai, la donna ha ammesso che il compianto Baudo le abbia salvato la vita.

Fioretta Mari e il ricordo di Pippo Baudo

Nel suo intervento nella trasmissione ‘Estate in Diretta’, Fioretta Mari ha ricordato un aneddoto molto importante che l’ha vista protagonista con Pippo Baudo. In particolare, la donna ha menzionato qualcosa che è accaduto diverso tempo fa. “Era la puntata di Luna Park del 22 dicembre, il Teatro delle Vittorie ha due uscite. Io quella sera ho finito di registrare, esco dal camerino, mi incontra Baudo e mi dice ‘dove vai?’”.

Fioretta Mari – www.donnaglamour.it

La Mari ha quindi continuato il suo racconto spiegando di aver risposto a Baudo di avere un impegno in Sicilia: “‘Vado in Sicilia perché devo cominciare le prove di questo nuovo spettacolo’. Lui sbotta ‘No, no, tu stasera non parti’. Io ero un personaggio amato dai bambini…”, ha ricordato la donna.

“Mi ha salvato la vita”

A rendere, però, quel piccolo diverbio decisamente importante e, soprattutto, decisivo e di salvezza, è stato quanto capitato poco dopo: “L’aereo che avrei dovuto prendere è caduto”, ha rivelato la Mari. “Sono morti tutti. Io mi sono salvata per Pippo Baudo. Questa è una storia che non ho mai detto. Ma ci sono le prove di quello che dico. Parlo dell’aereo dove è morto Enzo Di Pisa, suo cugino Michele Guardì avrebbe dovuto prendere lo stesso aereo e invece è stato fermato insieme a me da Pippo. Grazie Pippo, grazie di tutto. Devo anche la vita a Pippo“.