Elisa Visari ha partorito: è nato il primo figlio da Andrea Damante

Elisa Visari ha partorito: è diventata mamma per la prima volta di un bel maschietto, frutto dell’amore che la lega ad Andrea Damante.

Fiocco celeste in casa di Elisa Visari e Andrea Damante: l’attrice, modella e influencer ha partorito un bel maschietto, Liam. Sia per lei che per il deejay veronese si tratta del primo pargolo, frutto dell’amore che li lega dal 2020.

Elisa Visari ha partorito: l’annuncio

Elisa Visari ha partorito il primo figlio, un bel maschietto, nato dall’unione con Andrea Damante. Il lieto annuncio arriva dai neo genitori che negli ultimi mesi non hanno fatto altro che immaginare questo momento. Di certo, nessuno dei due avrebbe pensato di provare un’emozione così forte nello stringere tra le braccia il “mini Dama“.

Nel 2020, quando sono uscite le prime notizie in merito alla relazione tra Elisa e Andrea in pochi hanno creduto al loro amore. Damante usciva da una lunga e travagliata storia d’amore con Giulia De Lellis e i tantissimi fan della coppia continuavano a sperare in un ritorno di fiamma. Forse anche oggi, che lui è diventato papà e l’ex fidanzata ha messo su famiglia con Tony Effe, c’è qualcuno che sogna ancora di rivedere insieme i “Damellis”.

Elisa Visari e Andrea Damante: l’amore oltre la crisi

Molto probabilmente, nel 2020, neanche Elisa Visari e Andrea Damante credevano che sarebbero diventati una famiglia. Adesso che l’attrice ha partorito il primo figlio possono finalmente dire che il loro amore è sempre stato forte. In questi anni hanno vissuto diversi alti e bassi, con tanto di una forte crisi che nel 2023 li ha portati a separarsi, eppure oggi hanno visto diventare realtà il loro “sogno più grande“: diventare genitori di un “mini Dama“.