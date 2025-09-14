La sorella della Premier italiana, Arianna Meloni, ha fatto chiarezza sulle voci passate che riguardano “l’amicizia” con Stefano De Martino.

Non solo la recente gaffe in diretta ad Affari Tuoi che ha portato Stefano De Martino a reagire. Il conduttore è stato chiamato in causa addirittura dalla sorella della Premier italiana, Arianna Meloni. La donna, spesso accostata al conduttore e ad una presunta “amicizia” con lui ha voluto fare chiarezza una volta per tutte intervenendo durante la manifestazione ‘Tempo delle donne’, la maratona di eventi del Corriere della Sera in corso alla Triennale di Milano.

Arianna Meloni e i rumors su Stefano De Martino

Prima dell’approdo di Stefano De Martino in Rai, c’erano stati diversi rumors legati ad un presunto rapporto di “amicizia” tra il giovane conduttore e Arianna Meloni. Un qualcosa che aveva portato diversi media a “sparlare” e a lanciare indiscrezioni davvero bizzarre. La sorella della Premier è voluta intervenire una volta per tutte a margine dell’evento ‘Tempo delle donne’ del Corriere della Sera.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

Dal palco, la Meloni ha commentato i rumors su De Martino definendoli “una cosa assurda”. E ancora: “Quello è stato l’apice, il momento più bello. Quando hanno iniziato a parlare a un certo punto da me è arrivato Donzelli e mi chiede: ‘Senti, ma non è che tu e Stefano?’. Io ho subito detto: “Giova… Ma che te sei impazzito completamente?’. Io De Martino neppure sapevo chi fosse. Poi l’ho collegato e Belen, ho ricordato che era l’ex marito della Rodriguez e qui mi taccio. Ma insomma, ho detto ‘ragazzi sono ancora consapevole dei miei limiti, vi voglio bene a tutti, ma ecco, insomma’”.

“Mai incontrato”

La Meloni ha poi fatto un’altra precisazione: “Tra l’altro non ho mai incontrato Stefano, non c’ho mai parlato”, ha raccontato la responsabile della segreteria di Fratelli d’Italia. “Ho solo visto su internet che in un’intervista lui ha detto che per capire chi fossi è dovuto andare a cercare il mio nome sul web e a vedere le foto, io mi volevo buttare sotto una macchina. Sono contenta per lui però, perché so che il suo programma su Rai Uno sta andando molto bene e questo è importante. Quindi in bocca al lupo […]”.