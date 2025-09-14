“Gestaccio” ad Affari Tuoi: Stefano De Martino blocca tutto, il video

Momento di imbarazzo e incertezza ad Affari Tuoi con Stefano De Martino che ha fermato tutto e ha messo una pezza al gesto di Thanat.

Lo scontro di fuoco tra Rai e Mediaset per la sfida di ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sta andando avanti non senza qualche sorpresa. Stefano De Martino sta cercando di riportare la trasmissione ai numeri magici di inizio avventura anche se nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con un imprevisto. Un “gestaccio” che ha lasciato interdetti tutti, lui in primis. A compiero, Thanat, personaggio fisso del programma.

Stefano De Martino e il gesto di Thanat

Le avventure di Affari Tuoi, prima del regolare svolgimento della puntata e l’apertura dei vari pacchi, iniziano sempre con l’oggetto tipico di una regione che viene portato dentro lo studio. Anche nel corso dell’ultima puntata non è mancato tale momento. Protagonisti, come sempre, Stefano De Martino e il mitico Thanat.

In un primo momento Thanat ha sbattuto i denti contro il microfono facendo scoppiare a ridere il buon Stefano. La situazione, però, è andata a modificarsi molto presto. Dalle risate, infatti, si è passato ad un momento di imbarazzo con un “gestaccio”, non voluto, che ha lasciato tutti basiti.

Il video e la reazione

Come detto, Thanat ha portato in studio l’oggetto di riferimento della regione, uno strumento musicale, e dopo aver ascoltato con attenzione le indicazioni del conduttore su come si suonava il vattacicirchie ha provato a mettere in pratica le indacazioni. “Con l’attrito di un panno umido sulla canna di bambù dovrebbe fare un suono particolare. Esperti musicali dicono che richiami a suoni fisiologici”.

A quel punto, Thanat ha preso il panno umido in questione e lo ha strofinato sulla canna di bambù dando, però, vita ad un “gestaccio”, o per lo meno così è stato interpretato da De Martino. Il conduttore, infatti, si è accorto del movimento equivoco e togliendolo dalle mani dell’uomo ha detto: “Ho detto fisiologico ed è partita la mano ed è brutto. Non siamo caduti ancora così in basso, vi assicuro, ve lo giuro”, ha reagito tra imbarazzo e ironia De Martino durante l’ultima puntata andata in onda di Affari Tuoi.