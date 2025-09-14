Emozioni e sguardo al futuro: Anna Tatangelo sta per diventare madre per la seconda volta e racconta un retroscena sulla sua compianta mamma.

Qualche tempo fa aveva parlato a cuore aperto del suo nuovo compagno. Ora, Anna Tatangelo ha fatto molto di più e intervistata da Verissimo ha raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita privata che la vedranno diventare madre per la seconda volta. La cantante e volto tv, infatti, come noto, è in dolce attesa e dietro questa gravidanza, secondo lei, c’è “lo zampino” della compianta mamma.

Anna Tatangelo e la storia d’amore con Giacomo Buttaroni

Nel corso della bella intervista di Anna Tatangelo a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5, non sono mancati i passaggi sulla sua storia d’amore con Giacomo Buttaroni, futuro padre del secondo bebè della cantante. L’artista ha spiegato come stia affrontando questa relazione e come i due stiano vivendo l’attesa di diventare genitori.

“Sono stata sempre abituata a giustificarmi e parlare della mia vita privata, questa volta voglio tenere tutto privato”, ha dichiarato la Tatangelo. “Giacomo non vuole avere niente a che fare con il mondo dello spettacolo. Lui ha i miei stessi valori. Ci siamo trovati. Ha scalfito alcuni lati che si erano un po’ induriti, ero diventata cinica su molte cose, mi ha fatto ricredere su tante cose. Quando le cose le tieni per te, sono più pure e intense”.

L’ultimo dono della madre e il nome della bimba

Oltre a parlare del futuro papà, la Tatangelo si è soffermata a ricorda sua madre che, a detta sua, avrebbe messo “lo zampino” nella seconda gravidanza. “Quando ho avuto il mio primo figlio avevo 22 anni. Ero giovane. Oggi sto accogliendo la seconda gravidanza con grande gioia senza paturnie, senza pensare ai chili in più”, ha detto la cantante a Verissimo.

“Penso ci sia lo zampino anche di mia mamma dal cielo: è un dono. In questo periodo penso tanto a lei, ai suoi consigli, la sento tanto vicina. Avrebbe tanto voluto una nipotina dopo l’arrivo di Andrea”, ha raccontato la donna sottolineando come sia convinta che la madre, in qualche modo, le abbia fatto questo dono. La piccola si chiamerà Beatrice come ha poi precisato Anna con grande dolcezza e gioia.