Dal giallo De Martino-Tronelli al video virale di Sangiovanni: i gossip della settimana

Tante notizie negli ultimi giorni: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social.

Ultimi giorni davvero movimentati dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social con tantissime notizie che si sono susseguite. Oltre agli aggiornamenti importanti sulla malattia dati da Bianca Balti, a prendersi la scena sono stati, ancora una volta, Stefano De Martino e Caroline Tronelli ma anche il giovane cantante Sangiovanni. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dall’8 al 12 settembre 2025.

Gossip della settimana: come sta Rocio dopo il caso Bova

Nonostante il momento terribile e di forte attenzione mediatica sia andato a scemare, il caso legato a Raoul Bova ha continuato a far parlare. In questo senso, in tanti si sono domandati come stia affrontando il tutto la sua ex compagna, Rocio Munoz Morales. La situazione, al netto delle dichiarazioni di facciata, non sembra rosea.

In questo senso, il settimanale Chi ha descritto l’attrice come “dimagrita e sofferente” a seguito delle note vicende che hanno coinvolto Bova, padre delle sue figlie. Rocio sta cercando di farsi forza e soprattutto di far vivere una certa serenità alle bambine.

Amadeus e il possibile ritorno in Rai

A destare particolare clamore negli ultimi giorni è stato anche Amadeus. L’amato conduttore, infatti, nel corso di un’intervista, non ha nascosto la sua voglia di mettersi sempre in gioco. Una voglia che lo potrebbe portare, un giorno, anche a rivestire i panni di presentatore del Festival di Sanremo o, per lo meno, a tornare in Rai…

Lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Al netto della gioia per quello che sarà l’arrivo del loro primo bebè insieme, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono trovati a fare i conti con un terribile lutto in famiglia. La coppia, infatti, ha dovuto annunciare con grande tristezza la morte della cagnolina Aspirina a cui entrambi erano molto legati.

Il video di Sangiovanni fa sognare i fan

I fan di Sangiovanni sono letteralmente impazziti nelle ultime ore dopo un video pubblicato dal cantante. L’artista ha, infatti, condiviso sui social una clip che ha fatto esaltare i suoi seguaci in quanto potrebbe aver chiamato in causa un ritorno di fiamma (al momento non confermato)… con Giulia Stabile.

Giallo per Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Il caso legato ai video intimi di Stefano De Martino e Caroline Tronelli continua a far parlare. In particolare ha fatto discutere una scelta della ragazza che per non finire ancora di più nel mirino dei rumors e delle notizie di cronaca rosa (e non solo) ha deciso letteralmente di “scomparire”. Staremo a vedere per quanto tempo.