Terribile lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’addio devastante prima del parto

Terribile lutto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prima del parto: addio alla “principessina della casa”.

Negli ultimi giorni una notizia dolorosa ha colpito la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che aveva recentemente condiviso con i fan momenti di gioia e attese per la bambina in arrivo. I due hanno comunicato sui social la perdita della loro cagnolina, Aspirina, meglio conosciuta come Aspi, da anni parte integrante della famiglia. L’annuncio, accompagnato da parole commoventi e da una serie di immagini, ha emozionato i follower che hanno subito espresso vicinanza ai futuri genitori.

L’annuncio sui social di Ignazio Moser

È stato Ignazio Moser a condividere il triste aggiornamento con un lungo messaggio pubblicato su Instagram nella serata del 10 settembre.

L’ex ciclista ha salutato Aspi con parole intense e cariche di affetto: “Ciao piccola Aspi… è davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite“. A corredo del post, una raccolta di scatti che ripercorrono i tanti momenti vissuti insieme: dalle serate sul divano alle passeggiate al parco.

Moser ha poi aggiunto ricordi quotidiani che mostrano il legame speciale con la cagnolina: “Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli“. Ha infine chiuso il messaggio con una nota di dolcezza: “Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto“.

Il legame con Cecilia e il significato del nome

Aspirina aveva 12 anni ed era arrivata dall’Argentina, paese d’origine di Cecilia Rodriguez. In un’intervista rilasciata nel 2024 a Vanity Fair, Moser aveva spiegato l’origine del nome: “Si chiama così perché è nata in una farmacia“.

Nonostante il soprannome particolare, per la coppia era molto più di un animale domestico, tanto da seguirli anche nei numerosi viaggi intercontinentali tra Italia e Argentina. “Ha fatto almeno venti voli lunghi” aveva raccontato Ignazio.

Il legame con Cecilia era talmente forte che lo stesso Moser, con ironia, aveva ammesso di esserne stato inizialmente geloso: “Ho capito subito che era lei la principessina della casa“. Negli ultimi anni, alla famiglia si era aggiunto anche Ercole, detto Ercolino, un jack russell a pelo corto che resterà ora a tenere compagnia ai due futuri genitori.