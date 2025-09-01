“Manca sempre meno”: Cecilia Rodriguez mostra con orgoglio il pancione

In dolce attesa della piccola Clara Isabel, Cecilia Rodriguez ha raccontato come procede la gravidanza e ha fatto vedere il super pancione.

Dopo i segnali di disgelo con sua sorella Belen, per Cecilia Rodriguez è stato tempo di alcuni giorni con la famiglia del suo Ignazio Moser. L’argentina, in dolce attesa della piccola Clara isabel, ha raccontato sui social come sia andato l’ultimo periodo e ha successivamente mostrato con orgoglio il super pancione che sta crescendo a vista d’occhio.

Cecilia Rodriguez e i giorni con i suoceri

Attraverso una serie di stories sui social, Cecilia Rodriguez ha raccontato come stia procedendo la gravidanza e anche come siano andati questi ultimi giorni a casa dei genitori del suo Ignazio Moser. “Sono molto contenta di essere rientrata, anche se sono stati due mesi bellissimi. Punta Ala, siamo stati veramente molto bene, è stata una scoperta, una bellissima scoperta. E Trento, devo dire, è un posto che ormai è nel mio cuore”, ha detto.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Chechu ha anche raccontato di aver “rubato” dei segreti alla suocera: “Ho mangiato veramente molto bene, mia suocera si è superata, ha fatto dei piatti veramente buoni, ma questa volta sono stata molto attenta, l’ho guardata bene mentre cucinava, gli ho chiesto e ho rubato un sacco di consigli […]”.

Il pancione che cresce: la foto

Non sono mancati passaggi anche sulla gravidanza e sul pancione che cresce a vista d’occhio visto che, oramai, manca solo un mesetto all’arrivo della bimba: “Devo fare tantissime cose ancora, mi sono portata avanti, sto bene mentalmente. Però mi devo portare avanti ancora per un sacco di cose perché manca veramente poco tempo”. Un concetto ribadito anche poco dopo con un post: “Manca sempre meno piccola“.