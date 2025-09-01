Amici “anticipa tutti”: la mossa a sorpresa che fa felici i telespettatori

Novità in vista per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. La conferma ufficiale che riguarda il talent show di Canale 5.

Nelle scorse ore il pubblico affezionate del talent di Canale 5 Amici ha avuto modo di gioire per una bellissima notizia relativa ad una ex allieva della scuola. Adesso, i telespettatori hanno fatto il bis. La novità, infatti, che riguarda il programma di Maria De Filippi ha a che vedere con la data di inizio della nuova edizione che, rispetto a quanto ci si aspettava, è stata anticipata.

Amici: la data di inizio

La nuova stagione televisiva è pronta a regalare sorprese al pubblico sia per quanto concerne le reti Rai sia per quelle Mediaset. In tema Biscione, ecco essere giunta in queste ore la conferma relativa ad Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5, infatti, rispetto alle voci e alle indiscrezioni, anticiperà il proprio inizio ufficiale.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Fino a qualche giorno fa si era ipotizzato la partenza del programma l’ultima settimana di settembre, invece, stando alle conferme arrivate da Publitalia, citata da diversi media che si occupano di tv e spettacolo, la trasmissione debutterà il 21 settembre 2025, quindi una domenica prima rispetto a quanto si pensasse.

Le novità nel talent

Indubbiamente, l’arrivo nel palinsesto di Canale 5 di Amici una settimana prima delle attese potrebbe scombussolare i piani anche della concorrenza. Si tratta di una novità importante che garantirà appunto alla trasmissione di Maria De Filippi di prendersi la scena prima di tutti. Ma non solo. Nella scuola più seguita d’Italia vi saranno tante sorprese ad iniziare dai professori. Infatti, rispetto allo scorso anno, sicuramente ci sarà un cambio tra i professori. Veronica Peparini, infatti, farà il proprio ritorno dietro la cattedra. A lasciarle il posto sarà la maestra, ovviamente di danza, Deborah Lettieri.