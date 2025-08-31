Gioia immensa per l’ex amatissima di Amici: “È nato il nostro piccolo”

Momento di grande emozione e felicità in casa di una ex allieva della scuola di Amici: Deborah Iurato è diventata mamma e lo ha annunciato sui social.

Le vicende degli ex protagonisti della scuola di Amici di Maria De Filippi sono sempre tanto seguite anche dopo la fine del talent. Dopo la notizia dell’addio al mondo social di un amatissimo ex allievo, ecco che un’altra protagonista del passato dello show di Canale 5 ha voluto dare una splendida news. Di chi stiamo parlando? Di Deborah Iurato che è diventata mamma.

Ex Amici Deborah Iurato è diventata mamma

Sono ore di grande gioia e grande emozione in casa dell’ex volto di Amici Deborah Iurato. La ragazza, storica ex allieva del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, infatti, è diventata mamma. La donna lo ha voluto comunicare con grande entusiasmo ai propri seguaci su Instagram condividendo uno scatto dolcissimo che ha raccolto diverse reazioni d’affetto.

Debora Iurato – www.donnaglamour.it

Tramite un’immagine con le mani di mamma, papà e piccolino, la Iurato ha comunicato di essere diventata madre. Nella didascalia scelta per accompagnare lo scatto, anche altri dettagli come il nome ma anche il soprannome del bebè appena arrivato di cui si vede, solo in parte, il volto.

La foto e il soprannome

Deborah, come detto, ha scelto di comunicare ai fan la dolce notizia e ha accompagnato alla foto in questione una “presentazione” del bimbo appena nato: “È arrivato il nostro piccolo! Salvatore (per gli amici Totó)”. Insomma, il bambino ha già nome e soprannome simpaticissimo. Proprio questo dettaglio ha portato tantissimi fan a commentare con affetto e, oltre a congratularsi con i neo genitori, sorridere per il simpatico nomignolo del neonato. “Tanti auguri Deb e Placido. Benvenuto a Totò”, si legge. “Che tenero, è bellissimo. Auguri a tutta la famiglia”, ha detto qualche altro.