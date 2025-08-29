Gerry Scotti si commuove ricordando Fabrizio Frizzi a La Ruota della Fortuna, omaggio al collega e amico: non trattiene le lacrime.

Un momento di forte emozione ha attraversato gli studi televisivi durante la puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda giovedì 28 agosto. Gerry Scotti, volto storico della televisione italiana, ha interrotto il gioco per condividere con il pubblico un ricordo speciale legato a Fabrizio Frizzi, amico e collega scomparso nel 2018. Con poche parole e tanta emozione, il conduttore ha voluto rendere omaggio a una delle figure più amate della TV italiana.

Gerry Scotti ricorda Fabrizio Frizzi

Durante uno dei giochi della serata, i concorrenti si sono trovati davanti a una frase ispirata a Toy Story, il celebre film d’animazione della Pixar. È stato proprio in quel momento che Gerry Scotti ha sentito il bisogno di ricordare Frizzi, che per anni aveva prestato la voce italiana al personaggio di Woody, lo sceriffo protagonista della saga.

La prima Ruota del Tempo di stasera riguarda il film "Toy Story" e un commosso Gerry Scotti ricorda il grande Fabrizio Frizzi, il quale aveva prestato la sua voce al personaggio dello Sceriffo Woody.

Fabrizio ci manchi ❤️#LaRuotaDellaFortuna pic.twitter.com/9x4fW2lTc1 — Sτεʃλno 🍀 (@ilGerrino92) August 28, 2025

“Qui voglio un applauso bello e sono anche un po’ emozionato” ha detto Scotti con la voce rotta, aggiungendo: “In Italia ce la ricordiamo con il protagonista che aveva la voce di Fabrizio Frizzi“.

Il pubblico in studio ha risposto con un lungo e sentito applauso, a cui lo stesso Gerry Scotti si è unito visibilmente commosso. Le telecamere hanno ripreso il suo volto emozionato, un gesto spontaneo che ha reso quel momento televisivo particolarmente intenso e autentico.

Un legame di amicizia e stima

Gerry Scotti e Fabrizio Frizzi hanno rappresentato due punti di riferimento della televisione italiana, capaci di entrare nelle case e nei cuori del pubblico con il loro stile gentile e familiare.

Sebbene abbiano lavorato in emittenti diverse, tra i due non è mai mancato il rispetto reciproco e un legame di sincera amicizia. Non è la prima volta che Scotti dedica parole affettuose al collega scomparso, ma ricordarlo in diretta a La Ruota della Fortuna ha reso l’omaggio ancora più speciale.