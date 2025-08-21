Gerry Scotti annuncia una puntata speciale de La Ruota della Fortuna dedicata a Pippo Baudo: “Ho già parlato con i miei autori”.

A settembre andrà in onda una puntata molto particolare de La Ruota della Fortuna, che avrà come protagonista, in modo del tutto speciale, il ricordo di Pippo Baudo. L’annuncio arriva direttamente da Gerry Scotti, che ha voluto rendere omaggio al grande maestro della televisione italiana a pochi giorni dalla sua scomparsa. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’annuncio fatto dal conduttore televisivo.

Gerry Scotti e l’omaggio a Pippo Baudo

Durante un’intervista concessa a Il Corriere della Sera, Gerry Scotti ha raccontato la decisione di dedicare una puntata intera del popolare game show a Baudo.

“Ho già parlato con i miei autori. A settembre gli dedicheremo un’intera puntata de La Ruota della Fortuna. Sarà tutta a tema Pippo Baudo. I baudisti potranno scatenarsi” ha spiegato il conduttore.

Si tratterà di un appuntamento inedito, in cui gli enigmi e i giochi saranno costruiti attorno alla lunga e straordinaria carriera del presentatore siciliano.

Le parole di Gerry Scotti sul maestro della TV

Oltre ad annunciare la puntata speciale, Gerry Scotti ha ricordato Pippo Baudo anche in un’intervista al TG5, sottolineando la sua grandezza.

“Il più perfezionista, il più preparato…” ha dichiarato con emozione, aggiungendo che “Davanti a uno come lui possiamo solo inchinarci“.

Il conduttore ha evidenziato come Baudo non avesse solo una professionalità fuori dal comune, ma anche una statura umana difficile da eguagliare. Alla domanda se esista un vero erede di Pippo Baudo, Scotti è stato netto: “Non c’è. Nessuno tra di noi ha le sue caratteristiche“.

Una posizione condivisa anche da altri colleghi, che conferma quanto la figura di Baudo fosse unica e irripetibile. Gerry Scotti ha infine chiuso con un pensiero dal tono malinconico: con la sua scomparsa “È come se si fosse spenta la TV“.