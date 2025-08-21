Monica Maggioni lascia la Rai ma resta alla conduzione dei suoi programmi: ecco cosa cambia per la giornalista.

Svolta inaspettata nella tv pubblica: Monica Maggioni, celebre volto noto dell’informazione televisiva italiana, ha scelto di lasciare la Rai come dipendente. Tuttavia, continuerà a mantenere la conduzione dei suoi programmi. Una decisione che segna una novità importante nella sua carriera e che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non è legata a questioni economiche. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa comporta la sua decisione.

Monica Maggioni non sarà più dipendente Rai

Dopo 33 anni di carriera all’interno della Tv di Stato, Monica Maggioni non sarà più una dipendente Rai. L’ex direttrice del Tg1 e, più recentemente, dell’offerta informativa, ha firmato un accordo con l’emittente che le permetterà di continuare a condurre i suoi programmi, tra cui In Mezz’ora su Rai3 e NewsRoom su RaiPlay.

La notizia del cambio di rotta per la giornalista ha rapidamente fatto il giro del web.

Monica Maggioni rinuncia a incarichi manageriali e lascia la "Direzione editoriale per l'offerta informativa" per dedicarsi di più alla scrittura e ai suoi programmi, #Newsroom e #InMezzOra. Avrà un contratto di collaborazione, come Vespa, ma con un compenso molto più contenuto. pic.twitter.com/iAbOYEVoMa — Cinguetterai  (@Cinguetterai) August 20, 2025

La giornalista, subentrata nel 2023 alla conduzione del talk politico domenicale in seguito all’addio di Lucia Annunziata, ha deciso di rinunciare al ruolo dirigenziale per dedicarsi interamente alla scrittura e alla conduzione.

Come riportato dal Corriere della Sera, la sua decisione “Non ha nulla a che fare con il tetto degli stipendi Rai“, e precisa che è frutto di una scelta autonoma. Ora resta da capire chi subentrerà al suo posto nella gestione dell’offerta informativa dell’azienda.

La carriera di Monica Maggioni in Rai

Il percorso di Monica Maggioni in Rai è stato lungo e ricco di incarichi di prestigio. Entrata tramite concorso, ha guidato RaiNews, è stata la prima donna a dirigere il Tg1 e ha ricoperto il ruolo di presidente della Rai dal 2015 al 2018.

La sua uscita da dipendente segna la fine di un capitolo storico, ma non interrompe la sua presenza come conduttrice e autrice di programmi di approfondimento.

Ma il caso di Monica Maggioni non è isolato: anche Bruno Vespa, storico volto della Rai, non è più un dipendente interno ma conduce da esterno Porta a Porta e Cinque Minuti.