Wanda Nara attacca Icardi dopo la sentenza sul mantenimento: lui le deve 123mila euro, lei lancia accuse pesanti.

Lo scontro tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra non conoscere tregua. La showgirl argentina ha usato i social per lanciare un duro attacco al suo ex marito, in una giornata già segnata dalla notizia della sentenza del tribunale di Buenos Aires che obbliga il calciatore del Galatasaray a versare una somma considerevole di arretrati per il mantenimento delle figlie. Le parole della soubrette hanno rapidamente fatto il giro del web, alimentando ulteriormente la tensione tra i due. Scopriamo che cosa ha detto.

Lo sfogo di Wanda Nara sui social

Il messaggio pubblicato da Wanda Nara nelle sue storie Instagram non lascia spazio a interpretazioni.

Con tono diretto, la showgirl ha scritto: “È molto più dignitoso lavorare che guardare le mie storie tutte le notti per sapere cosa faccio. Mentre tu sei inadempiente, io pago tutto lavorando“.

Il suo attacco si fa ancora più duro quando aggiunge: “Forse quando inizierai a rispettare i diritti delle tue figlie potrai lavorare di meno“.

Wanda Nara – www.donnaglamour.it

Una frecciata che non solo sottolinea presunti comportamenti da parte dell’ex marito, ma che mette al centro la questione più delicata: i doveri di padre.

La Nara ha poi rincarato la dose, scrivendo: “Ti preoccupi tanto dei miei viaggi, occupati di essere padre delle tue. Tre giorni fa quando abbiamo parlato al telefono non me l’hai detto. Ora rivedo le registrazioni“.

La decisione del tribunale di Buenos Aires

Lo sfogo social arriva nello stesso giorno in cui la giustizia argentina ha dato ragione a Wanda Nara.

Un giudice di Buenos Aires ha infatti disposto l’iscrizione di Mauro Icardi nel Registro dei Debitori Morosi, respingendo un ricorso presentato dai suoi legali. L’attaccante del Galatasaray dovrà ora versare circa 123mila euro di arretrati, oltre a una penale aggiuntiva di 3500 dollari.