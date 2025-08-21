Mariavittoria Minghetti denuncia gli hater del GF e annuncia provvedimenti legali contro i fandom tossici.

I concorrenti del Grande Fratello continuano a denunciare pubblicamente i comportamenti persecutori di alcuni fandom. Dopo le dichiarazioni di Helena Prestes, è arrivato l’annuncio di Mariavittoria Minghetti, che ha deciso di rivolgersi alla Polizia Postale per difendersi dagli attacchi che, nonostante la fine del reality da mesi, non sembrano essersi arrestati. Scopriamo che cosa ha detto l’ex gieffina.

Lo sfogo social di Mariavittoria Minghetti

Nel messaggio diffuso tramite i suoi canali social, Mariavittoria Minghetti ha espresso con chiarezza la propria posizione.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato come la diffamazione online non sia soltanto un comportamento offensivo, ma anche un reato: “Costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali“.

La trentaduenne ha poi puntato il dito contro l’abitudine di alcuni hater di trascinare in queste dinamiche anche persone estranee al reality, con l’obiettivo di minare la credibilità professionale degli ex concorrenti.

“Trovo inconcepibile taggare e coinvolgere colleghi professionisti estranei a qualsiasi dinamica di un gioco ormai finito da mesi” ha aggiunto.

L’ex concorrente del Grande Fratello pronta a ricorrere alle vie legali

Per difendersi, Mariavittoria Minghetti ha annunciato di aver già contattato la Polizia Postale e di non escludere ulteriori azioni legali contro chi ha messo in atto campagne diffamatorie.

“Un caro saluto, spero a mai più” ha scritto la Minghetti, chiudendo il suo messaggio con un tono deciso e fermo. La richiesta è chiara: riportare il confronto su toni rispettosi e ricordare a tutti che ogni azione online può avere conseguenze legali e personali concrete.

Questo è solo un altro episodio che si aggiunge ai numerosi attacchi social ricevuti dagli ex concorrenti del programma di Calane 5 da parte di fandom accaniti.