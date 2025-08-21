Katia Follesa di nuovo innamorata: il nuovo compagno è l’attore Vincenzo Ferrara di Mare Fuori, ci sono state le presentazioni ufficiali.

Katia Follesa sembra avere ritrovato il sorriso grazie a un nuovo amore che ha già destato curiosità e attenzione. La comica, molto amata dal pubblico televisivo, sarebbe oggi legata all’attore Vincenzo Ferrara, volto noto di Mare Fuori. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo, che nella sua rubrica sul settimanale Oggi ha raccontato i retroscena di questa relazione. Scopriamo tutti i dettagli.

Katia Follesa presenta il nuovo fidanzato all’ex Angelo Pisani

Secondo quanto riportato da Dandolo, la comica sarebbe “innamoratissima” e avrebbe già fatto un passo importante, presentando Vincenzo Ferrara al suo ex compagno Angelo Pisani.

I due comici sono stati insieme a lungo e hanno avuto una figlia, Agata, ma hanno mantenuto nel tempo un legame di affetto e stima reciproca.

La scelta di Katia Follesa dimostrerebbe la solidità del nuovo rapporto e la volontà di costruire un equilibrio familiare sereno.

Katia Follesa

“Pisani“, scrive il giornalista, “che è ancora emotivamente molto legato alla ex moglie, pare aver accettato l’ingresso in famiglia del nuovo fidanzato anche e soprattutto per amore della loro figlia“.

Non solo: Agata avrebbe già conosciuto Vincenzo Ferrara, come testimoniato da una foto comparsa nelle storie Instagram della madre.

Vincenzo Ferrara, il nuovo amore di Katia Follesa

Vincenzo Ferrara è un attore palermitano nato nel 1973. Nel tempo ha costruito una solida carriera televisiva e teatrale, prendendo parte a produzioni di successo come Mare Fuori, Distretto di Polizia 6, Il tredicesimo apostolo – Il prescelto e tanti altri progetti italiani di grande fama.

Riservatissimo sulla sua vita privata, in un’intervista ha rivelato soltanto di avere un figlio. Secondo le indiscrezioni, la vicinanza con Katia Follesa sarebbe nata nel giugno 2025: i due non hanno confermato ufficialmente la relazione, ma le uscite insieme e i frequenti “mi piace” reciproci sui social sembrano confermare l’intesa.