Helena Prestes annuncia querele e lettere legali contro gli hater dopo il Grande Fratello: le parole dell’ex gieffina.

Helena Prestes, modella brasiliana ed ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di intraprendere azioni legali contro gli hater che, anche a mesi dalla fine del reality, continuano a bersagliarla con attacchi e commenti pesanti sui social. Con un messaggio netto e diretto pubblicato online, la gieffina ha voluto avvisare i suoi detrattori che la misura è colma e che non intende più tollerare comportamenti diffamatori e offensivi. “Arriveranno lettere legali” ha scritto sui suoi canali social. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Helena Prestes contro gli hater: la drastica decisione

La modella, che ha fatto parlare di sé non solo per la sua personalità forte ma anche per la relazione nata all’interno della Casa con Javier Martinez, è diventata uno dei personaggi più discussi dell’ultima edizione.

Tuttavia, se da un lato l’affetto dei fan non è mai mancato, dall’altro il clima social si è rivelato ostile e tossico, tanto da spingerla a tutelarsi ufficialmente.

Nel suo messaggio, Helena Prestes ha scelto di utilizzare toni formali e inequivocabili, paragonabili a un vero e proprio comunicato legale. “AVVISO PUBBLICO – Qualsiasi tentativo di diffamazione, sia esso verbale, scritto, online o attraverso qualunque altro mezzo di comunicazione, potrà comportare gravi conseguenze per l’autore. La diffamazione non solo lede la dignità e la reputazione della persona offesa, ma costituisce anche un illecito perseguibile per legge, con possibili responsabilità civili e penali” ha pubblicato sui social.

Helena Prestes: l’annuncio social fa discutere

Nell’annuncio, Prestes aggiunge: “Si avvisa inoltre che ho incaricato un avvocato americano, pronto a inviare formali lettere legali a chiunque metta in atto tali comportamenti. Il rispetto e la responsabilità sono alla base della convivenza civile. Chi sceglie di agire diversamente deve essere consapevole dei rischi legali a cui va incontro“.

La presa di posizione di Helena Prestes non sembra aver fermato del tutto le polemiche online, ma ha reso chiaro che la gieffina è determinata ad andare fino in fondo. Per ora resta da capire quali saranno le mosse successive e se la modella deciderà di fornire ulteriori aggiornamenti sulle querele e sulle eventuali conseguenze per gli hater.