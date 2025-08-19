Selvaggia Lucarelli attacca Fedez sui biglietti scontati del concerto a Forte dei Marmi: la frecciata su Elodie fa discutere.

Fedez è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime settimane in seguito al “dissing” che ha coinvolto altri cantanti famosi come Elodie, Achille Lauro e Tony Effe. Dopo aver “attaccato” i cantanti che hanno venduto i biglietti dei loro concerti a prezzi scontati per annunciare i sold out, stavolta anche lo stesso rapper ha dovuto ricorrere allo stesso escamotage. Infatti, il concerto previsto a Forte dei Marmi non ha raggiunto gli obiettivi sperati, e gli organizzatori hanno messo in vendita i biglietti a prezzi dimezzati.

L’ironia della situazione non è sfuggita a Selvaggia Lucarelli, che non ha atteso a lungo prima di dire la sua.

Selvaggia Lucarelli attacca Fedez

Il concerto di Fedez a Villa Bertelli avrebbe dovuto richiamare un pubblico numeroso, ma la realtà sembra essere ben diversa. Con una capienza di circa 2400 posti, lo spazio è rimasto in gran parte vuoto, tanto che gli organizzatori hanno deciso di scontare del 50% i biglietti per il parterre in piedi, portandoli da 30 a 15 euro.

Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per commentare la vicenda, evidenziando come solo poche settimane fa fosse stato lo stesso Fedez a prendere in giro Elodie per una dinamica simile.

Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

“Aveva appena finito di per*ulare Elodie facendo riferimento al suo sold out a San Siro ‘aiutato’ da una distribuzione aggiuntiva di biglietti a prezzi scontati, che la vita ha dissato lui” ha scritto nella sua newsletter.

La frecciatina di Selvaggia Lucarelli

La frecciata di Lucarelli ha colpito nel segno e ha riacceso il dibattito sul rapporto tra gli artisti e il pubblico, soprattutto in un periodo estivo in cui i costi elevati e la concorrenza tra eventi rendono più difficile riempire gli spazi.

Il prezzo dei biglietti per il concerto di Fedez, compreso tra i 30 e i 46 euro, non è infatti tra i più alti del panorama musicale italiano, ma ciò non è bastato a garantire il sold out.