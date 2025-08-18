Tramite una live social, Zeudi Di Palma ha confessato ai suoi fan le preferenze a livello intimo tra uomini e donne. Tutte la verità dopo i “dubbi”.

Di recente era finita al centro delle notizie di cronaca rosa per un gigantesco regalo che i suoi fan stavano organizzando di farle. Ora, invece, Zeudi Di Palma ha rotto il silenzio per un altro argomento di grande interesse tra i suoi ammirato: le preferenze “intime” tra uomini e donne, spesso finite al centro delle discussioni e di diversi dubbi.

Zeudi Di Palma: la scelta tra uomini e donne

Durante la sua recente partecipazione al Grande Fratello, Zeudi Di Palma era stata al centro di diversi rumors in merito alle preferenze se**uali e quindi anche al suo orientamento tra uomini e donne. A chiarire una volta per tutta la vicenda ci ha pensato la stessa ex Miss tramite una live sui social dove ha risposto alle domande dei fan.

“Se cerco un fidanzato o una fidanzata al momento? Ragazzi in verità io cerco una persona risolta, poi tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto, ma perché io mi sono innamorata di una donna e mai di un uomo. Quindi mi viene da dire questo”, ha detto Zeudi con grande fermezza e tanta sincerità.

zeudi: “io cerco una persona risolta, tendenzialmente io sono proiettata sulle donne e l’ho sempre detto, io mi sono innamorata di una donna e mai di un uomo. però mai dire mai io non escludo nulla, però la verità è che io sono proiettata alla ricerca di una donna” pic.twitter.com/If09EHWa1Y — rachele (@rachele_caps) August 16, 2025

La possibilità per il futuro

Al netto della premessa con tanto di preferenza verso il mondo femminile, la Di Palma ha aperto al futuro: “Però mai dire mai io non escludo la possibilità che ci possa essere un uomo nella mia vita, però la verità è che io sono proiettata alla ricerca di una donna. Poi vedremo cos accadrà, ma io ho provato dei sentimenti solo per una ragazza”.

Tra i vari passaggi della sua live, anche la conferma sul fatto di essere single e anche sul fatto che preferisce avere delle prime conoscenze dal vivo piuttosto che “virtuali” e nate sui social.