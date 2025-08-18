Diletta Leotta: bufera per il look “trasparente” al party di compleanno, le foto

Festa condivisa per Diletta Leotta che ha celebrato il proprio compleanno e quello della figlia con un party magico.

Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno con un party esclusivo che ha acceso i riflettori del mondo dello spettacolo. La conduttrice siciliana, dopo aver ricevuto la bellissima dedica del marito, ha scelto una location d’effetto per celebrare l’occasione, circondata da amici, colleghi e personalità di spicco. L’evento, condiviso con la figlia che festeggia nel suo stesso giorno, è stato all’insegna dell’eleganza e del divertimento e ha confermato ancora una volta il suo ruolo da protagonista indiscussa nel panorama mediatico italiano.

Diletta Leotta: il party del doppio compleanno

In queste ore, come detto, Diletta Leotta ha festeggiato il suo compleanno e quello della sua piccola Aria con una festa davvero magica. La serata è stata caratterizzata da momenti emozionanti, brindisi e tanta musica, con un’atmosfera glamour che rispecchia perfettamente lo stile della conduttrice DAZN. Sui social non sono mancati gli scatti e i video che hanno documentato la festa, subito diventati virali grazie alla grande popolarità della conduttrice.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

La celebrazione ha rappresentato anche un’occasione per i fan di avvicinarsi, seppur virtualmente, alla vita privata della presentatrice sportiva, sempre molto amata dal pubblico. In questo caso, va detto, non sono però mancate alcune note negative…

Il look e la polemica

A catturare l’attenzione degli utenti social, infatti, oltre all’energia dell’evento, è stato soprattutto l’outfit scelto dalla Leotta. La conduttrice ha indossato un abito in rete trasparente tempestato di punti luce scintillanti che esaltavano la sua silhouette. Sotto, un bikini argentato minimal per completare il look, donando un effetto audace e allo stesso tempo raffinato. Proprio queste “trasparenze” hanno portato alla donna diverse critiche.

“Diletta ma che ti sei messa? Per carità bellissima, ma non mi pare l’abito più indicato per il compleanno di una bambina. Meglio metterlo in spiaggia o quando vai a ballare… senza offesa”, ha scritto un seguace. “E come al solito non ha voluto distogliere l’attenzione da se stessa nemmeno durante la festa di compleanno della propria figlia. Proprio non ce la fa”, ha commentato un altro non apprezzando la scelta della donna.