Damiano David e Dove Cameron guardano al futuro: il gesto “in famiglia”

La coppia formata da Damiano David e Dove Cameron in vacanza insieme. Tra i due si parla sempre più spesso di nozze.

Non solo l’ipotesi di una reunion dei Maneskin, Damiano David è tornato a far parlare per questioni legate alla sua vita privata e alla relazione che va avanti ormai da qualche tempo con Dove Cameron. La coppia, infatti, sempre più affiatata e innamorata sembra poter guardare al futuro con fiducia. E c’è chi già parla anche di matrimonio…

Damiano David e Dove Cameron fanno sul serio

Il futuro sembra essere sempre più roseo per Damiano David e la fidanzata Dove Cameron che ormai da tempo stanno accendendo i riflettori del gossip. Il frontman dei Maneskin e la sua dolce metà si stanno godendo un’estate all’insegna dell’amore e di location bellissime. Il tutto rigorosamente insieme in un clima di serenità e dolcezza.

Dopo aver trascorso alcuni giorni a Malta, la coppia ha deciso di fare un’altra tappa che andrebbe a confermare come il loro rapporto sia andato ormai oltre la semplice relazione. In questa ottica, il segnale sembra chiaro: i due potrebbero pensare ad un futuro insieme. Damiano e Dove, infatti, sono stati in Italia, in Puglia, per un motivo speciale.

La vacanza “in famiglia”

Il cantante, insieme alla bella Dove, è tornato in Italia in occasione del compleanno del fratello Jacopo ed ha deciso di concedersi una vacanza nelle splendide spiagge pugliesi. Da quanto riportato dai principali media di cronaca rosa, non si sarebbe trattato solo di una vacanza ma anche dell’occasione di fare le cose per bene e presentare in famiglia la sua compagna.

Per l’occasione del suo compleanno, Jacopo ha voluto festeggiare nel Salento con una numerosa compagnia di amici. La serata si è svolta prima in una masseria di Pezze di Greco e successivamente in spiaggia tra risate, musica e tanto divertimento. Al party, come detto, era presente anche Damiano con Dove, a conferma di questa “vacanza in famiglia” dal sapore unico.