Sanremo ricorda Pippo Baudo: in arrivo la statua all’Ariston, camerino intitolato e un tributo speciale al Festival 2026.

Sanremo si prepara a ricordare per sempre Pippo Baudo, figura iconica della televisione italiana e volto storico del Festival della Canzone Italiana. La notizia arriva a pochi giorni dalla sua scomparsa, avvenuta sabato sera, che ha lasciato un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo. La città ligure, simbolo della musica italiana, ha deciso di rendergli onore con iniziative che porteranno per sempre la sua presenza tra le mura e davanti al palco che lo hanno consacrato.

La statua davanti all’Ariston e il camerino intitolato

Secondo quanto riportato da Fanpage, La Stampa e Riviera24, è stata CNA Imperia a proporre ufficialmente la realizzazione di una statua di Pippo Baudo da collocare proprio davanti al Teatro Ariston.

La richiesta, già inoltrata al Comune di Sanremo, potrebbe presto trasformarsi in realtà, con l’obiettivo di fissare per sempre l’immagine del conduttore davanti al luogo che più di ogni altro rappresenta la sua carriera.

Teatro Ariston

Ma non è tutto. I proprietari del teatro hanno annunciato un’altra iniziativa dal forte valore simbolico: intitolare a Baudo lo storico camerino che lo ha ospitato durante le 13 edizioni del Festival da lui condotte. Un gesto che trasforma uno spazio privato e intimo in un vero e proprio memoriale, destinato a custodire la memoria di una delle personalità più amate della televisione italiana.

Carlo Conti prepara il tributo al Festival 2026

Anche Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha voluto ricordare Baudo. Intervenuto a “Estate in Diretta” e durante la Camera Ardente, ha confermato che il Festival 2026 dedicherà un momento speciale al conduttore siciliano.

“Lo abbiamo sempre ricordato e lo faremo ovviamente anche ora” ha dichiarato. Un omaggio che non sarà solo formale, ma segnerà un legame indissolubile tra Baudo e il palcoscenico che ha contribuito a rendere celebre in tutto il mondo.