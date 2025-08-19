Incassi crollati per i Maneskin, Victoria guadagna dieci volte più di Damiano: si attende la reunion della band nel 2026.

La corsa inarrestabile dei Maneskin ha subito una brusca frenata. Dopo la separazione temporanea dei membri principali, i numeri della società che gestisce i loro diritti musicali hanno registrato un crollo milionario. Ma nonostante i guadagni dimezzati, la band non ha detto l’ultima parola: secondo quanto anticipato dal manager e padre di Victoria De Angelis, il ritorno sui palchi è ormai questione di tempo. Intanto, i dati di bilancio delle carriere soliste dei due volti più noti, Damiano e Victoria, hanno riservato sorprese inaspettate.

Il crollo della Maneskin Empire

Nel 2023 la Maneskin Empire srl, società che detiene i diritti della band, aveva raggiunto la vetta della classifica musicale italiana con un fatturato record di 18,6 milioni di euro. Un risultato che confermava lo straordinario successo internazionale del gruppo.

Ma già nel 2024 i numeri sono precipitati: gli incassi si sono più che dimezzati, fermandosi a 8,5 milioni di euro, con un utile netto di appena 423 mila euro rispetto all’1,4 milioni dell’anno precedente.

Maneskin e Tom Morello

Le disponibilità liquide sui conti si sono ridotte drasticamente, passando da oltre 8 milioni a poco più di 2 milioni di euro.

“La riduzione del volume di affari è stata legata alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo” ha spiegato Alessandro De Angelis, padre di Victoria e amministratore unico della società.

Il ritorno della band e la sfida dei solisti

Nonostante le difficoltà, il futuro non sembra compromesso. “I Maneskin torneranno insieme tra la fine del 2025 e il 2026” ha assicurato papà De Angelis nella sua relazione di bilancio, confermando che un tour è già in cantiere.

Nel frattempo, i membri hanno intrapreso percorsi individuali con risultati contrastanti. Sorprendentemente, è stata Victoria a imporsi con maggior successo: la sua Davic srl ha registrato un fatturato di oltre 1,8 milioni di euro e un utile di 167 mila euro, dieci volte superiore a quello della Humans 23 srl di Damiano, che si è fermata a poco più di 15 mila euro di guadagni.

Una sfida tutta interna che aggiunge tensione e curiosità al tanto atteso ritorno della band rock italiana più famosa nel mondo.