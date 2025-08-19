Marina Di Guardo e Filippo La Mantia avvistati insieme a Milano: cresce il gossip su una nuova storia d’amore.

Le voci si rincorrono e i riflettori del gossip italiano si accendono ancora una volta sulla famiglia Ferragni, ma stavolta il centro della curiosità non è Chiara. Stavolta, infatti, al centro delle vicende c’è Marina Di Guardo, madre della celebre imprenditrice digitale, che nelle ultime settimane è stata sorpresa più volte in compagnia dello chef siciliano Filippo La Mantia. Una vicinanza che ha alimentato ipotesi e chiacchiere tra i milanesi rimasti in città durante agosto. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Marina Di Guardo e Filippo La Mantia: il gossip dell’estate

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Marina Di Guardo e Filippo La Mantia sarebbero stati protagonisti di romantiche cene in diversi locali milanesi, serate che non sarebbero passate inosservate a clienti e passanti.

A rafforzare i sospetti, diversi avvistamenti che parlano di sguardi complici e gesti affettuosi, elementi che per molti sarebbero indizi di una relazione già avviata.

Filippo La Mantia

Al momento, né la scrittrice né lo chef hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Un silenzio che potrebbe essere letto come la volontà di proteggere la propria privacy e valutare la solidità di un legame nato in estate.

“Non c’è nulla da confermare o smentire” avrebbe confidato una fonte vicina, lasciando aperta ogni possibilità.

Marina Di Guardo e Filippo La Mantia: una nuova storia d’amore

Che si tratti di una semplice amicizia o di un legame più profondo, il fatto è che Marina Di Guardo e Filippo La Mantia sono oggi al centro della cronaca rosa.

A Milano non si parla d’altro, e molti si chiedono se questo legame nato sotto il caldo estivo sia destinato a trasformarsi in una storia d’amore ufficiale.

Per il momento, gli interessati preferiscono mantenere il riserbo, lasciando che siano i loro gesti, più che le parole, ad alimentare il racconto di una possibile nuova coppia.