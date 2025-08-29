Lisa Fusco rivela di essere stata scartata da Tale e Quale Show per i chili in più: la confessione scatena la bufera.

Tale e Quale Show torna a far discutere ancora prima della nuova edizione. La polemica questa volta è stata accesa da Lisa Fusco, che in un’intervista ha raccontato un retroscena legato al suo provino per il programma di Carlo Conti. Le sue dichiarazioni hanno sollevato non poche perplessità, soprattutto per i temi toccati che riguardano body positivity e inclusività. Ma scopriamo che cosa è successo.

Lo sfogo di Lisa Fusco dopo il provino

Intervistata da Fanpage, Lisa Fusco ha spiegato di aver sostenuto un provino per partecipare a Tale e Quale Show, ma di essere stata esclusa per via dei suoi presunti chili di troppo.

“Non sono stata presa perché avevo qualche chilo in più… Oggi tutti parlano di body positivity e inclusività, poi ti scartano per qualche chilo in più. Questa è discriminazione” ha dichiarato senza mezzi termini la soubrette.

La showgirl ha poi confessato di essersi sentita profondamente ferita dalle parole ricevute durante il provino: “Mi ha fatto sentire in colpa… Ho avuto pure l’applauso finale al provino… Parliamo di 12-13 chili, ma li avrei persi come ho fatto per il GF… Ho pianto non perché non mi avevano preso, ma perché mi hanno detto ‘Sei grassa‘… Ho pianto, te lo confesso… Me la sono presa con me stessa, pensavo fosse colpa mia“.

Secondo la Fusco, nessun autore televisivo dovrebbe spingersi al punto di far sentire una persona a disagio per il proprio aspetto fisico: “Non deve succedere che questi autori facciano sentire male una persona, la facciano andare in depressione per una settimana“.

Le critiche di Nadia Rinaldi

Durante l’intervista, il giornalista ha ricordato a Lisa Fusco che anche Nadia Rinaldi aveva espresso critiche nei confronti di Tale e Quale Show.

La soubrette ha confermato che inizialmente non aveva voluto parlare perché troppo scossa dall’esperienza, ma con il tempo ha trovato la forza di raccontare: “Certi meccanismi sono davvero inconcepibili… Avrei potuto fare spettacolo anche con qualche chilo di troppo, oppure potevo prepararmi fisicamente“.

Alla domanda su chi, nello specifico, le avrebbe rivolto quel giudizio, la Fusco ha preferito non fare nomi: “Non voglio fare nomi… Gli autori di Tale e Quale Show, quelli sono… Sono tanti… Quando sono andata lì ne ho contati undici“.