Denise e Marco di Temptation Island sono tornati insieme? Le segnalazioni sul riavvicinamento e il chiarimento.

Nelle ultime ore si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra Denise Rossi e Marco Raffaelli, protagonisti di Temptation Island 2025. Dopo le indiscrezioni circolate sul web, a fare chiarezza è stata un’amica della ragazza, che ha raccontato la versione dei fatti a Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip. La dichiarazione ha messo un punto fermo alle voci di un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Le voci su un ritorno di fiamma

Tutto è iniziato da una segnalazione arrivata a Pugnaloni: Denise sarebbe stata vista nei pressi dell’hotel gestito da Marco, scatenando subito i rumors su un possibile ricongiungimento.

Falò sulla spiaggia in riva al mare – www.donnaglamour.it

I due avevano lasciato separati il programma condotto da Filippo Bisciglia, dopo che Denise aveva instaurato un legame con Flavio Ubirti, ex tentatore e oggi tronista di Uomini e Donne.

L’avvistamento della ragazza vicino all’attività del suo ex ha fatto pensare a un incontro programmato, ma le cose non sarebbero andate in questo modo. Ecco che cosa è successo in realtà.

La versione dell’amica di Denise

A riportare la realtà dei fatti è stata un’amica di Denise, che ha parlato in sua vece. La ragazza ha spiegato che l’ex protagonista di Temptation Island non può esporsi pubblicamente a causa di un accordo con la produzione, in attesa delle nuove puntate di Uomini e Donne. Utilizzando l’account dell’amica, Denise ha dichiarato: “Ci tengo a chiarire che tra me e Marco non c’è stato alcun riavvicinamento. Non lo vedo da prima delle vacanze estive e i nostri rapporti sono soltanto ed esclusivamente legati alla gestione della nostra cagnolina in comune”.

Inoltre, ha chiarito l’equivoco sull’avvistamento vicino all’hotel di Marco: “Questa mattina stavo passeggiando su via Tuscolana con mio padre. Volendo pranzare in un forno della zona, ho notato Marco seduto con alcuni suoi clienti del B&B. Quando ho incrociato il suo sguardo, sono uscita immediatamente senza nemmeno salutarlo“.