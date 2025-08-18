Temptation Island torna a settembre su Canale5: non sarà la versione Winter ma uno speciale sulle coppie.

Temptation Island si prepara a tornare in televisione molto prima del previsto. Secondo quanto riportato da Fanpage, Mediaset starebbe valutando seriamente l’idea di riproporre il celebre reality dei sentimenti già a settembre 2025, a poche settimane dalla conclusione della quattordicesima edizione andata in onda dal 3 al 31 luglio.

Una mossa sorprendente, ma spiegata dal grande successo registrato dall’ultima stagione, capace di raggiungere ascolti record e di tenere incollati milioni di spettatori davanti allo schermo. Ma scopriamo tutti i dettagli sull’edizione in arrivo.

Non la versione Winter, ma uno speciale dedicato alle coppie

La sigla “Love the Way You Lie” di Rihanna ed Eminem potrebbe risuonare nuovamente in prima serata su Canale5, accompagnando le vicende di coppie che hanno già appassionato il pubblico. Tuttavia, non si tratterebbe di una nuova edizione tradizionale, bensì di uno speciale dedicato agli sviluppi delle storie più discusse.

Infatti, le prime indiscrezioni chiariscono che il ritorno di Temptation Island a settembre non sarà legato alla tanto vociferata versione Winter, bensì a un appuntamento speciale che racconterà cosa è accaduto alle coppie protagoniste dell’ultima edizione.

Falò acceso sulla spiaggia davanti al mare – www.donnaglamour.it

Gli spettatori, quindi, potrebbero rivedere sullo schermo volti ormai noti, tra cui Sonia Barrile, che durante il programma ha scoperto di essere incinta del compagno Simone Margagliotti, e Alessio Loparco e Sonia Mattalia, il cui rapporto travagliato continua a far discutere anche fuori dal villaggio delle tentazioni.

Attesa per il futuro del programma

Il successo estivo ha dimostrato come Temptation Island sia ormai un appuntamento fisso per i fan dei reality. Lo speciale di settembre, se confermato, rappresenterebbe una novità strategica per Mediaset, che punterebbe a cavalcare l’entusiasmo ancora vivo tra gli spettatori.

Tuttavia, per il momento non ci resta che attendere l’ufficialità della notizia per scoprire se davvero il prossimo mese tornerà su Canale5.