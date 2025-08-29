La Russa cambia idea su Fedez dopo l’incontro in barca in Costa Smeralda: con loro anche Daniela Santanché.

Una giornata in barca in Costa Smeralda ha acceso l’attenzione dei media e dei social. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi hanno mostrato una compagnia insolita, composta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la ministra del Turismo Daniela Santanché e Fedez, accompagnato dalla fidanzata Garance Honegger. L’incontro, avvenuto a bordo di uno yacht di lusso, ha suscitato curiosità non solo per la scena mondana, ma anche per le parole inaspettate di La Russa sul rapper milanese. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Il commento di La Russa dopo l’incontro con Fedez

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ignazio La Russa ha raccontato l’esperienza in barca, sottolineando che la presenza di Fedez non era stata una sua iniziativa: “Fedez? Non l’ho invitato io. Ero ospite su una barca. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa“.

Il presidente del Senato ha spiegato che il rapper era stato invitato da Lorenzo Mazzaro, figlio della ministra Santanché, e si è mostrato disponibile e cordiale. L’incontro ha portato a un inatteso ripensamento: “Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore“.

Qui gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

Sul numero di Chi ci sono cose molto interessanti tipo Fedez sulla barca di Santanché e La Russa o Panariello al mare con Beppe Grillo. Tutto così random. pic.twitter.com/nGdOJEWHJG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 27, 2025

Un incontro in barca davvero speciale

Lo yacht, un Ferretti da 26 metri con un noleggio settimanale da 50 mila euro, è stato teatro di un viavai tra tuffi, conversazioni e foto.

Paparazzato mentre scattava immagini ai tuffi di Leonardo La Russa, figlio della seconda carica dello Stato, Fedez è apparso rilassato e sorridente. L’episodio assume rilievo anche sul piano politico, considerando il passato critico del rapper verso esponenti del centrodestra.

La Russa ha minimizzato: “Io ho tanti amici anche nel Pd. Oggi la mia vicepresidente Castellone del Movimento 5 Stelle fa un attacco sopra le righe a Fratelli d’Italia, ma rimane mia amica“. Un approccio che sembra stemperare le tensioni e ridimensionare vecchie polemiche.