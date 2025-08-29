Tiziano Ferro cancella i post da Instagram e annuncia novità: nuova etichetta, nuovi progetti e forse Sanremo.

Tiziano Ferro ha lasciato i fan senza parole dopo la decisione di eliminare tutti i contenuti dal suo profilo Instagram. Un gesto che ha subito acceso ipotesi e curiosità, alimentando le aspettative di un cambiamento importante nella carriera del cantautore di Latina. Nelle ultime ore, il silenzio è stato finalmente interrotto e il motivo di questa scelta è stato rivelato. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Tiziano Ferro rompe il silenzio

La pagina Instagram di Tiziano Ferro si è presentata improvvisamente vuota, senza alcun post o contenuto. Una scelta drastica che non è passata inosservata e che, come spesso accade nel mondo della musica, ha fatto pensare a un nuovo capitolo artistico in arrivo.

A confermare questa ipotesi è stato Filippo Sugar, CEO della storica etichetta Sugar Music, che ha accolto ufficialmente il cantautore nella loro squadra. “Tiziano Ferro in Sugar! Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio” ha scritto sui canali ufficiali.

L’annuncio non è stato presentato come un cambiamento improvviso, ma come l’evoluzione naturale di una collaborazione consolidata negli anni. Nel comunicato ufficiale si legge infatti che “L’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere“.

Un nuovo capitolo artistico

Il passaggio a Sugar Music è stato reso possibile grazie al lavoro della nuova manager di Ferro, Paola Zukar, che ha avviato una fase di rinnovamento nella carriera dell’artista. “Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo” ha dichiarato l’etichetta.

Nel frattempo, i fan continuano a interrogarsi sul prossimo passo. Molti sono convinti che la cancellazione dei post e l’ingresso nella nuova etichetta siano il preludio a un ritorno discografico imminente. Le voci più insistenti parlano addirittura di una partecipazione al Festival di Sanremo 2026.