Melissa Satta incinta? Lo scatto non lascia dubbi

Melissa Satta mostra un pancione sospetto su Instagram: è incinta di Carlo Beretta? La foto non lascia dubbi.

Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta? La domanda ancora una volta sta rimbalzando ovunque dopo che l’ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato alcuni scatti che sembrano confermare i sospetti. Il dettaglio che ha fatto esplodere il gossip è un pancino evidente, immortalato durante le vacanze con il figlio e il compagno. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma il pubblico e i media non parlano d’altro. Ma scopriamo i dettagli del rumor.

Una nuova vita per Melissa Satta e Carlo Beretta

Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, finita tra critiche e polemiche per la pressione mediatica che aveva travolto la coppia, Melissa Satta ha ritrovato il sorriso accanto a Carlo Beretta. Un amore che inizialmente aveva lasciato molti scettici, sia per la differenza d’età che per il passato sentimentale di entrambi. Lui reduce dalla lunga storia con Giulia De Lellis, lei ancora segnata dalle accuse ricevute per la rottura con il tennista.

Eppure, mese dopo mese, la coppia si è consolidata, fino a diventare una presenza fissa nei momenti più importanti della famiglia Beretta, una delle più note d’Italia.

Oggi l’attenzione è tutta per quelle immagini condivise su Instagram. “Nonostante l’abito corto e largo, si intravede chiaramente un pancino” mormorano gli utenti sui social, convinti che si tratti del primo figlio della coppia.

La showgirl, sempre attenta alla forma fisica e nota per la sua passione per lo sport, difficilmente mostrerebbe un cambiamento così evidente se non per un motivo speciale.

Un intreccio di amori e coincidenze

A rendere il gossip ancora più curioso è una coincidenza particolare: Giulia De Lellis, ex storica di Carlo Beretta, è a sua volta incinta. Una situazione che ricorda da vicino altri intrecci sentimentali del mondo dello spettacolo, dove gli ex si ritrovano a vivere esperienze simili nello stesso momento.

Per ora Melissa Satta e Carlo Beretta restano in silenzio, senza confermare né smentire. Ma le immagini parlano da sole e l’attesa cresce. Se la notizia fosse vera, la coppia sarebbe pronta ad accogliere il loro primo figlio insieme.