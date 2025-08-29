Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto dopo 28 anni insieme: la rivelazione a sorpresa.

La notizia è arrivata inaspettata e ha subito catturato l’attenzione del pubblico: dopo quasi trent’anni di amore, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno deciso di sposarsi. L’annuncio non è arrivato da loro direttamente ma è stato svelato da Dagospia, che ha raccontato i dettagli di una cerimonia rimasta nascosta fino all’ultimo istante. La riservatezza, del resto, sembra essere stata una scelta precisa dello stesso Micheli, che avrebbe preferito non diffondere troppo la notizia. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Le nozze tenute segrete fino all’ultimo

Secondo quanto riportato da Dagospia, l’attore avrebbe voluto mantenere il massimo riserbo sul matrimonio, quasi a proteggere un momento intimo che la coppia ha deciso di vivere lontano dai riflettori.

Maurizio Micheli ha sfilato sul red carpet del film “I Fratelli De Filippo” in occasione della 16ª edizione della Festa del Cinema di Roma, tenutasi il 24 ottobre 2021. L’evento si è svolto nella capitale italiana. (Foto: Franco Origlia/Getty Images). -www.donnaglamour.it-

“Si dice che lui non volesse far sapere a nessuno delle nozze” scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino, senza che però siano stati chiariti i motivi di tanta discrezione. La conferma ufficiale è arrivata attraverso la pubblicazione degli atti al Comune di Roma, documento che non lascia dubbi sull’unione tra i due artisti.

Solo poche settimane fa, ospite di Estate in diretta, l’attrice aveva negato con ironia ogni voce di matrimonio. “Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo“, aveva commentato sorridendo, lasciando intendere che le nozze non fossero nei loro piani. Le sue parole, tuttavia, si sono rivelate una divertente strategia per proteggere la riservatezza di un evento che stava per accadere davvero.

Una coppia solida da 28 anni

Insieme dal 1998, Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli hanno sempre raccontato il loro rapporto con sincerità e leggerezza, sottolineando come la scelta di vivere in case separate avesse contribuito alla durata della relazione.

“Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l’ho già avuto“, aveva detto l’attrice in passato. Eppure, dopo quasi tre decenni, entrambi hanno deciso di suggellare legalmente la loro unione, un passo che sorprende e al tempo stesso emoziona chi li segue da anni.