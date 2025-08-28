L’ex allievo di Amici 24, Diego Lazzari, annuncia una pausa dai social per ritrovare sé stesso: il messaggio spiazza i fan.

Un volto molto amato dell’ultima edizione di Amici 24 ha deciso di fermarsi per un po’ e di allontanarsi dai social, proprio come Gianni Morandi. Una scelta che ha spiazzato i fan, abituati a seguire quotidianamente la sua musica e i suoi contenuti. Dietro questa decisione c0è un percorso personale fatto di consapevolezze, difficoltà e il desiderio di ritrovare un equilibrio lontano dalle pressioni. Ma scopriamo cosa c’è dietro il messaggio pubblicato dal cantante.

Amici 24, Diego Lazzari annuncia una pausa dai social

Diego Lazzari, cantante e tiktoker romano ed ex allievo di Amici 24, ha comunicato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram la decisione di prendersi una pausa.

Diego Lazzari

Nelle sue parole ha voluto rassicurare i fan: “Voglio solo dire a tutte le persone che mi hanno fermato in giro o che mi hanno scritto un messaggio che sto bene, e vi ringrazio. Non sto facendo uscire niente per problemi più grandi di me e ormai sono bloccato da mesi“.

Con questa dichiarazione Diego ha mostrato il peso di un periodo complicato, ma anche la gratitudine verso chi continua a sostenerlo.

L’annuncio: “Ho bisogno di tornare a una vita normale”

Il giovane artista non ha nascosto le difficoltà legate alla competizione e alle aspettative del mondo musicale. “Vedere che ancora ci sono persone che si interessano alla vita di qualcuno mi fa credere che condividere sia la cosa più importante che possiamo fare come esseri umani” ha spiegato nelle sue storie.

Con una sincerità disarmante, Diego ha poi aggiunto: “Poter fare ciò che si vuole e poter dire ciò che si pensa ha un prezzo. Soprattutto per chi ha passato la maggior parte della propria vita ‘sopravvivendo’ e per chi ancora non vive davvero“. Da qui la decisione di rallentare e prendersi uno spazio personale: “Mi ha fatto capire davvero chi sono diventato… Ho bisogno di tempo, ho bisogno di tornare a una vita normale. Mi farò sentire“.

Il messaggio si è concluso con parole che hanno colpito molti fan: “Per me è sempre stato un viaggio, non una gara. Non c’è nulla da vincere. Grazie a tutti per il supporto”. Un addio temporaneo dunque, che potrebbe trasformarsi in un ritorno più forte e consapevole.