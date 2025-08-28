Vasco Rossi in Puglia tra relax e fan invadenti: il Komandante si sfoga e racconta il suo legame con la regione.

Durante le sue vacanze in Puglia, Vasco Rossi ha voluto condividere con i fan momenti di relax e riflessione, ma anche mettere in chiaro alcuni aspetti della sua vita privata. Il rocker di Zocca, ospite del Kalidria resort a Castellaneta Marina, è stato letteralmente assediato da centinaia di ammiratori accorsi per vederlo da vicino. Con la sua consueta schiettezza, Vasco ha deciso di esprimere pubblicamente il suo pensiero, ricordando a tutti che, al di là della celebrità, resta un semplice ospite in cerca di tranquillità. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Lo sfogo sui social e le transenne in spiaggia

“Non faccio parte del ‘biglietto vacanza‘ dell’hotel, sono qui solo come ospite pagante” ha scritto Vasco Rossi in un post sui social, sottolineando con ironia il disagio provato per l’insistenza dei fan.

L’afflusso è stato tale da spingere la struttura a predisporre delle transenne sulla spiaggia per gestire al meglio l’entusiasmo dei presenti. Il Komandante, pur mantenendo il suo carattere diretto, non ha rinnegato l’affetto che lo lega al pubblico, ma ha chiesto rispetto per la sua privacy.

“Influencer per gioco e per amore” ha aggiunto, spiegando di non avere alcun vincolo con il resort se non la passione che lo lega da tempo alla Puglia.

Il legame con la Puglia e i progetti futuri

Nonostante gli episodi spiacevoli, Vasco Rossi ha ribadito ancora una volta il suo legame con la regione. “È diventata la mia seconda casa e sono orgoglioso di essere cittadino onorario. Ti amo Puglia” ha dichiarato, condividendo foto tra momenti di relax e incontri con i fan.

L’artista ha elogiato la struttura che lo ha ospitato, definendola un’oasi immersa nella natura e rispettosa dell’ambiente. A 73 anni, il rocker sta approfittando di queste vacanze per ricaricare le energie in vista del nuovo tour atteso per il 2026, ma senza mai dimenticare l’amore del suo pubblico.