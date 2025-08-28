Roberta Capua racconta il dolore per la morte di Stefano Cassoli, suo ex marito e padre di Leonardo, “Non sono pronta a parlarne”.

Roberta Capua ha scelto di rompere il silenzio su una tragedia che ha segnato profondamente la sua vita privata. La conduttrice, che presto tornerà in televisione, ha svelato soltanto ora la perdita dell’uomo che ha rappresentato per lei il più grande amore, lasciando parole che trasmettono tutta la sua sofferenza e insieme la volontà di guardare avanti. Scopriamo che cosa è successo e perché ha atteso mesi prima di rivelarlo.

La tragedia che ha colpito Roberta Capua

Lo scorso 31 maggio si è spento Stefano Cassoli, ex marito di Roberta Capua e padre di suo figlio Leonardo. La notizia è stata resa pubblica solo tre mesi dopo dalla conduttrice, che al settimanale F ha confidato di non essere ancora pronta a parlarne apertamente.

“Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta a parlarne” ha spiegato. “Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute nel 2023“.

Roberta Capua

Un anno difficile, quello appena trascorso, in cui la conduttrice ha perso entrambi i genitori e ha affrontato la fine del suo matrimonio. Cassoli, imprenditore immobiliare, è rimasto vittima di un incidente che ha segnato definitivamente la vita di Capua, costretta a fare i conti con una serie di lutti ravvicinati.

Il legame con Stefano Cassoli e il futuro accanto al figlio Leonardo

Roberta Capua e Stefano Cassoli si erano sposati nel 2011. Il loro matrimonio, tuttavia, si è concluso ufficialmente a inizio 2024, dopo un periodo di crisi che la conduttrice aveva raccontato pubblicamente.

“Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione” aveva dichiarato.

Nonostante la separazione, Capua non ha mai smesso di considerarlo il compagno più importante della sua vita. “Sognavo di invecchiare con lui” ha confessato.

Dal loro amore è nato Leonardo, che a settembre si trasferirà in Spagna per iniziare l’università. Per Roberta Capua, 56 anni, il figlio resta oggi il punto di riferimento più forte, mentre cerca di ritrovare un equilibrio personale.

“Voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me” ha concluso.