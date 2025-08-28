Mirko Brunetti risponde seccato alle accuse dopo la rottura con Perla Vatiero: ecco le sue parole sui social.

Negli ultimi giorni Mirko Brunetti è tornato al centro del gossip per alcune sue dichiarazioni. Dopo la fine della relazione con Perla Vatiero, alcuni utenti hanno insinuato che avesse già pronta una nuova compagna. Un’accusa che non è passata inosservata e alla quale lui stesso ha voluto rispondere con fermezza, affidandosi ai social per mettere fine alle polemiche. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

La nuova vita di Mirko Brunetti

Il pubblico ha imparato a conoscerlo grazie a Temptation Island e al Grande Fratello, dove la sua storia con Perla Vatiero aveva conquistato e diviso gli spettatori. Dopo un lungo tira e molla, la relazione è terminata definitivamente nell’agosto 2024.

Oggi Mirko Brunetti sembra aver ritrovato l’equilibrio accanto a Silvia Ghio, conosciuta durante un corso di recitazione a Roma. Nonostante la nuova serenità, il passato sembra non dargli tregua: le voci di una “sostituta pronta” hanno riacceso discussioni e insinuazioni.

Tutto è nato da una segnalazione rilanciata da Deianira Marzano, secondo cui alcuni dettagli mostrati da Silvia sui social lasciavano intendere che la coppia stesse celebrando un anniversario. Da qui la polemica: per alcuni, il legame con Silvia sarebbe iniziato troppo in fretta dopo la rottura con Perla.

La replica seccata sui social

Di fronte a queste accuse, Mirko Brunetti ha scelto di non rimanere in silenzio. Attraverso le sue storie Instagram, ha risposto senza mezzi termini: “Ah rega ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta ca**ate? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale“.

Un chiarimento che non lascia spazio a dubbi, accompagnato da una frecciata a chi alimenta le polemiche solo per visibilità: “Fa ridere soprattutto chi, per hype, deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è“.

Infine, Mirko ha voluto aggiungere un’ultima precisazione per chi dubita della sua sincerità: “Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai andiamo avanti tutti“.