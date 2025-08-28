Mediaset spoilera il finale di Sarabanda su YouTube con Scacco Matto e poi la corsa ai ripari: che cosa è successo.

L’attesa per l’ultima puntata di Sarabanda, in onda il 31 agosto, è stata bruscamente interrotta da un clamoroso errore. Un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Mediaset ha infatti svelato in anticipo l’esito della puntata del 28 agosto, diventando virale nel giro di poche ore. L’episodio ha scatenato reazioni a catena sui social, costringendo la rete a rimuovere rapidamente il contenuto. Ma ormai lo spoiler aveva già fatto il giro del web. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Lo spoiler di Mediaset su Sarabanda

Protagonista della vicenda è Marco Briano, in arte Scacco Matto, concorrente che nelle ultime settimane aveva catturato l’attenzione grazie al suo talento musicale e alla sua memoria prodigiosa.

Dopo aver sfiorato più volte la vittoria nel gioco “7 x 30”, sbagliando dettagli minimi come il titolo della celebre canzone “Un Ragazzo di Strada” dei Corvi, il giovane savonese è diventato uno dei volti più amati del programma condotto da Enrico Papi.

Enrico Papi

Tuttavia, nel video diffuso per errore da Mediaset, si è visto chiaramente che Marco non solo è riuscito a vincere, ma ha anche portato a casa un montepremi considerevole: ben 126.000 euro. Una rivelazione che avrebbe dovuto rimanere segreta fino alla messa in onda ufficiale.

La reazione dei fan e il futuro del programma

La diffusione del filmato ha generato un inevitabile clamore. Molti spettatori hanno espresso delusione per aver scoperto in anticipo il finale, mentre altri hanno commentato ironicamente l’accaduto, definendo lo spoiler “il colpo di scena meno atteso della stagione“.

Un utente ha scritto: “Aspettavo questa puntata da giorni, ma ora so già come andrà a finire, peccato“.

Nonostante l’imbarazzo di Mediaset, il caso ha contribuito a mantenere alta l’attenzione sulla trasmissione proprio a ridosso della chiusura. Dopo il gran finale di Sarabanda, dal 1° settembre tornerà in palinsesto Avanti un Altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che accompagneranno il pubblico con episodi inediti e nuove registrazioni in arrivo da metà mese.