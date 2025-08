Sarabanda: Paolo Bonolis sostituirà Enrico Papi da settembre? Tutte le indiscrezioni sul quiz musicale cult.

Sarabanda è tornata e ha subito conquistato il pubblico italiano. La nuova edizione condotta da Enrico Papi ha ridato vita allo storico quiz musicale degli anni Novanta e Duemila, e sta attirando spettatori di ogni età. Tra novità e nostalgia, il programma si è imposto come uno dei protagonisti dell’estate televisiva, grazie a una formula semplice, ritmata e coinvolgente. Tuttavia, arrivano dal web nuove indiscrezioni inaspettate che potrebbero stravolgere il destino del programma. Scopriamo di cosa si tratta.

Il futuro di Sarabanda: una trasformazione in arrivo

Il successo estivo di Sarabanda ha segnato anche il ritorno in grande stile di Enrico Papi, che da tempo cercava l’occasione giusta per riconquistare il prime time.

La nuova versione dello show ha abbandonato i concorrenti vip in favore di persone comuni, dando spazio al gioco puro e all’ironia che da sempre caratterizzano il format.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Leggo, il destino di Sarabanda potrebbe presto cambiare. A partire da settembre, pare che la conduzione del programma potrebbe passare a Paolo Bonolis, pronto a prendere il timone con un nuovo progetto. Una scelta che spiazza, considerando l’accoglienza positiva del pubblico verso il ritorno di Papi.

Sarabanda tra rivalità e retroscena

Durante un’intervista, l’attuale conduttore ha dichiarato: “Lo show? Non deve essere considerato una parentesi estiva“, parole che lasciano intendere la volontà di proseguire anche in autunno. Ma l’ultima parola, come sempre, spetterà ai vertici televisivi.

La possibilità di un cambio alla conduzione riporta alla memoria anche vecchie tensioni tra Papi e Bonolis, come quella volta in cui i due si scontrarono per una domanda su Laura Freddi, sfociando in una gag a base di torte in faccia. Aneddoti che alimentano il fascino di due personaggi tanto diversi quanto amati.