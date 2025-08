Eleonora Boi, incinta, morsa da uno squalo a Isla Verde: è stabile e fuori pericolo. Paura per la moglie di Gallinari.

Momenti di grande paura per Eleonora Boi, giornalista e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, attualmente incinta. La donna, 39 anni, si trovava sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord di Porto Rico, quando è stata improvvisamente attaccata da uno squalo. L’episodio ha scosso profondamente l’opinione pubblica e i fan della coppia, molto seguita anche sui social. Scopriamo come sta adesso la giornalista.

Eleonora Boi: come sta la giornalista

Secondo quanto riportato da LaPresse, la Boi ha riportato una ferita alla gamba causata da un morso di squalo, come confermato dalla biologa Nilda Jiménez del Dipartimento delle Risorse Naturali.

Immediato l’intervento della polizia municipale di Carolina, che ha soccorso la giornalista e l’ha trasportata d’urgenza al Centro Medico Rio Piedras, dove le sue condizioni sono state giudicate stabili.

Il fatto ha rapidamente fatto il giro dei media nazionali e internazionali, vista la notorietà di Eleonora Boi, ex volto di Mediaset, e del marito Danilo Gallinari, attualmente impegnato nei playoff di Porto Rico. Fortunatamente, la donna non è in pericolo di vita.

Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, è stata attaccata da uno squalo ieri pomeriggio sulla spiaggia di Isla Verde secondo quanto riportato da Wapa TV.

Le autorità hanno rassicurato il pubblico confermando che le ferite sono state prontamente medicate e non compromettono né la sua salute né quella del bambino.

Le parole della giornalista

Al momento, né Eleonora Boi né Danilo Gallinari hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La coppia, molto attiva sui social, ha preferito mantenere il silenzio, probabilmente per concentrarsi sul recupero e per tutelare la privacy in un momento tanto delicato.