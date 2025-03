Mirko Brunetti pubblica la foto di una ragazza sui social. Dopo Perla Vatiero, l’ex gieffino sembra pronto per una nuova relazione.

Dopo la fine della relazione con Perla Vatiero, Mirko Brunetti sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti condiviso sui social una foto che ha scatenato numerose speculazioni tra i fan. Lo scatto ritrae una ragazza bionda di spalle, intenta ad ammirare un tramonto, e molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di Silvia Ghio, pre-finalista di Miss Italia 2024. Ma scopriamo tutti i dettagli del nuovo presunto amore di Mirko e la reazione dell’ex fidanzata Perla.

Mirko Brunetti innamorato: la foto che ha scatenato il web

Il post di Mirko Brunetti ha rapidamente attirato l’attenzione dei suoi follower e dei fan della coppia che lui formava con Perla Vatiero.

Grazie per averci reso partecipi di questa bellissima parte della tua vita. Finalmente la serenità che ti meriti. ❤️❤️❤️ #mirko #mirkobrunetti pic.twitter.com/cpXCdtxqk1 — Robi♡ (@r0b11993) March 27, 2025

Su X, in particolare, il fandom dei “Perletti” ha espresso il proprio disappunto, accusando l’ex gieffino di aver voltato pagina troppo in fretta. “Non c’è bisogno di nessuna descrizione. Fa già ridere così” recita uno dei tanti commenti ironici sotto il post.

Nonostante le critiche, c’è chi difende Brunetti, sostenendo che sia normale andare avanti dopo una relazione finita. La foto pubblicata, anche se senza conferme ufficiali, alimenta i sospetti di una nuova frequentazione.

La rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Mirko Brunetti e Perla Vatiero avevano annunciato la loro separazione ad agosto dello scorso anno. All’epoca, la Vatiero aveva dichiarato di aver bisogno di tranquillità e di volersi allontanare dalla pressione mediatica.

Recentemente, in un’intervista rilasciata a Libero, Perla ha commentato il presunto nuovo flirt di Brunetti con parole lapidarie: “Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato, sia per la persona che in altre occasioni ha dimostrato di essere. Gli auguro di andare avanti e superare gli strascichi di questa avventura“.

Per ora, Mirko Brunetti non ha confermato né smentito le voci su una possibile nuova relazione.