Megan Fox ha dato alla luce una bambina. Machine Gun Kelly le dedica un dolce messaggio sui social. Scopri tutti i dettagli.

Fiocco rosa per Megan Fox! L’attrice, famosa per i suoi ruoli in Transformers e Jennifer’s Body, ha dato alla luce la sua quarta figlia, la prima avuta con il rapper Machine Gun Kelly. Il lieto evento è stato annunciato sui social con una tenerissima dedica da parte del neo-papà. Scopriamo tutti i dettagli del tenero annuncio.

L’annuncio della gravidanza e la nascita della bambina

Megan Fox aveva sorpreso i suoi fan annunciando la gravidanza in modo originale. Niente classico scatto con il pancione, ma un’immagine di forte impatto in cui appariva ricoperta di pece, confermando la sua indole ribelle.

L’attrice aveva anche cancellato tutti i suoi post precedenti, quasi a voler segnare un nuovo inizio nella sua vita.

La notizia della nascita della bambina, invece, è arrivata direttamente dall’account Instagram di Machine Gun Kelly, che ha condiviso una dolce dedica: “È arrivata finalmente!!! La nostra piccola radice celeste“. Un messaggio carico di emozione che ha subito conquistato i fan della coppia.

Megan Fox: una nuova fase della sua vita

Megan Fox è già mamma di tre figli avuti dal suo ex marito, Brian Austin Green, attore di Beverly Hills 90210. I due si erano sposati nel 2010 e avevano avuto Noah Shannon Green nel 2012, Bodhi Ransom Green nel 2014 e Journey River Green nel 2016. Dopo una separazione temporanea nel 2015, il matrimonio è giunto definitivamente al termine nel 2021.

Dopo la fine del matrimonio con Green, Mehan Fox ha iniziato una relazione con Machine Gun Kelly. I due hanno attraversato alti e bassi, ma l’arrivo della loro bambina sembra aver consolidato il loro legame.

Resta ora da scoprire quale sarà il nome scelto per la piccola e quali saranno i prossimi passi della coppia nella loro nuova vita da genitori.