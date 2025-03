Martina Colombari racconta il difficile periodo del figlio Achille e rivela come sta adesso: “Sta meglio, è seguito dalle persone giuste”.

Martina Colombari ha rilasciato una toccante intervista in cui ha parlato del delicato periodo vissuto dal figlio Achille. Il giovane ha affrontato momenti difficili legati a dipendenze e a un rapporto turbolento con la sua famiglia, reso ancora più complesso dall’esposizione mediatica dovuta alla notorietà dei suoi genitori. Tuttavia, oggi le cose sembrano migliorare. Scopriamo che cosa ha detto la showgirl.

Martina Colombari sul figlio Achille: “Gli sono stata vicino”

“Achille sta meglio” ha dichiarato l’attrice, spiegando che il ragazzo è finalmente seguito dalle persone giuste e sta ritrovando il suo equilibrio.

La Colombari ha confessato di aver vissuto questo periodo con grande apprensione, come qualsiasi madre che vede un figlio in difficoltà. “Gli sono stata vicina come potevo, cercando di capire il suo disagio” ha aggiunto.

Martina Colombari

Sul suo difficile periodo, ha rivelato: “La sua è la storia di tanti adolescenti e post adolescenti in un mondo complicato. I social si sono accaniti perché è figlio di due personaggi famosi, ma di situazioni come la sua ce ne sono tantissime“.

Infine, ha concluso: “Ora è tutto più chiaro, è seguito dalle persone giuste. Ci è voluto del tempo. Noi gli siamo stati vicini“.

Il rapporto con Billy Costacurta e il ricordo di Alberto Tomba

Martina Colombari è sposata da oltre vent’anni con Billy Costacurta, ex calciatore e commentatore sportivo. La loro storia d’amore, nonostante il passare del tempo, è rimasta solida e passionale. L’attrice ha rivelato che tra loro c’è ancora molta attrazione fisica e che si impegna per mantenersi in forma anche per il benessere della coppia.

Nel corso dell’intervista, Martina ha anche ricordato la sua passata relazione con Alberto Tomba, icona dello sci italiano. I due non si sentono spesso, ma talvolta si scambiano messaggi nostalgici quando si trovano nei luoghi che avevano frequentato insieme. “Era una favola alla Disney” ha raccontato, ricordando quell’amore giovanile che si concluse dopo una celebre copertina che fece discutere.