Achille Costacurta torna in pubblico con Martina Colombari dopo la disintossicazione

Sono tornati a farsi vedere insieme madre e figlio. Parliamo di Achille Costacurta e Martina Colombari, presenti ad un evento benefico.

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e dell’attrice Martina Colombari, è tornato a mostrarsi in pubblico insieme alla madre durante un evento benefico organizzato dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS presso El Porteno Prohibido. A destare curiosità, senza dubbio, la presenza del ragazzo dopo il periodo di disintossicazione di cui lui stesso ha spesso parlato via social.

Achille Costacurta torna in pubblico con Martina Colombari

L’evento, tenutosi in una cornice raffinata e di grande eleganza a Milano, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri per sostenere i progetti della Fondazione dedicati all’infanzia in difficoltà. A prendersi la scena, come detto, sono stati Achille Costacurta e Martina Colombari con il primo che è tornato a farsi vedere in pubblico dopo i giorni di disintossicazione passati in Spagna.

Achille Costacurta Martina Colombari

Nel dettaglio il ragazzo ha catturato l’attenzione per il suo stile impeccabile, sfoggiando un completo giacca e pantaloni bordeaux, simbolo di una scelta audace e sofisticata. Al suo fianco, Martina Colombari, da sempre ambasciatrice attiva della Fondazione, ha brillato in un lungo abito nero, un classico intramontabile che esaltava la sua bellezza ed eleganza.

Il legame madre-figlio

La presenza di Achille all’evento ha suscitato grande interesse e ha confermato il legame forte e affiatato con la madre, anche nei contesti pubblici. Martina, impegnata da anni nel sociale, ha colto l’occasione per ribadire l’importanza di sostenere cause umanitarie e di sensibilizzare i giovani verso temi di solidarietà e inclusione.

In questo senso, la scelta di essere affiancata dal figlio, spesso protetto in diverse circostanze, potrebbe essere stato un ulteriore messaggio di come la bella e brava Martina non abbia in alcun modo intenzione di far mancare il proprio appoggio al ragazzo che sta affrontando un percorso di riabilitazione dalle sue dipendenze.

Solamente pochi giorni fa, infatti, era stato proprio Achille a parlare di giorni di astinenza da fumo e alcool.