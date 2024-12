Mistero Mariotto a Ballando, Alberto Matano: “Non mi risponde al telefono”

Piccolo giallo a Ballando con le Stelle con Guillermo Mariotto che ha lasciato l’ultima puntata. Alberto Matano ha commentato l’episodio.

La fuga di Guillermo Mariotto da Ballando con le Stelle ha lasciato tutti spiazzati. Ancora di più perché nessuno era a conoscenza, almeno così è parso di capire, di cosa stesse accadendo durante la diretta di sabato scorso. A commentare l’episodio, con tanto di retroscena personale, è stato a La Vita in Diretta anche Alberto Matano.

Alberto Matano commenta la “fuga” di Mariotto da Ballando

Durante la puntata di lunedì de La Vita In Diretta, Alberto Matano ha detto la sua su quanto accaduto a Guillermo Mariotto a Ballando: “Come sapete, Mariotto ha abbandonato lo show. È innegabile, siamo rimasti tutti stupiti, perplessi, non sapevamo cosa fosse accaduto. Poco fa, Guillermo ha parlato con un’agenzia e dice: ‘Nessuna fuga da ballando, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo’. Lui rassicura e quindi noi prendiamo atto di questo, vedremo come si evolverà questa situazione”.

Guillermo Mariotto

In questo senso, però, parlando con i suoi ospiti in studio, Matano ha scoperto che Mariotto avesse parlato con uno di loro. Una cosa che lo ha stizzito. Il motivo? Il buon Guillermo, a lui non ha risposto…

“A me non ha risposto. Però mi fa piacere, almeno mi dai una notizia visto che mi ero anche allarmato”, ha detto il conduttore de La Vita in Diretta.

Mariotto e il ritorno a Ballando

Le parole di Matano sono arrivate poche ore dopo il commento del diretto interessato. Infatti, Mariotto aveva provato a spiegare quanto accaduto a Ballando: “Non ho mai fatto un’assenza in TV, neanche con la febbre […], le parole del giudice. “Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo”, aveva precisato spiegando di essere pronto a tornare senza problemi se la padrona di casa, Milly Carlucci, non avesse obiezioni.