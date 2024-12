Ayrton Senna ci ha lasciato a causa di un tragico incidente nel 1994. Scopriamo insieme le donne dell’affascinante pilota di Formula Uno.

Era il 1° Maggio del 1994 ed era un pomeriggio come tanti nel circuito F1 di Imola, in Emilia-Romagna. Ci fu un tragico incidente e morì uno dei campioni della Formula Uno Ayrton Senna, pilota ineccepibile e uomo molto riservato. Conoscevamo tutto della sua carriera automobilistica, mentre della sua vita privata si è sempre saputo ben poco.

Non era uno di quelli che si faceva fotografare circondato da donne e nemmeno faceva in giro “lo spaccone”; solamente nel 1990 rilasciò un’intervista a Playboy Brazil per il quale si sbottonò un pochino sulla sua vita privata.

A causa della sua riservatezza, poi, venne calunniato dal collega Nelson Piquet che mise in giro la voce che fosse omosessuale. Si scoprì poi che Senna aveva avuto una storia con quella che sarebbe diventata poi la moglie di Piquet, Maria Clara Vassallo, causando la gelosia dell’altro campione. Quello che è certo, è che di donne Senna ne ha amate e anche tante. Ricordiamo le più famose!

Ayrton Senna

Tutti gli amori di Ayrton Senna

• Nel febbraio del 1981 Ayrton sposa Lilian Vasconcelos. Vivono in Inghilterra, ma il matrimonio non dura. Poco dopo, Ayrton ha una relazione con Adriane Yamin, la figlia del proprietario di Duchas Corona che il pilota conosceva fin da piccolo.

• L’amore più travolgente della sua vita è però quello con la presentatrice brasiliana Xuxa Meneghel. Su di lei, infatti, il pilota si era espresso a Playboy Brazil così: “Negli ultimi 12 anni ho affrontato diverse rotture dolorose, ma posso dire con sicurezza che in tutta la mia vita c’è stata solo un’occasione in cui ho avvertito il forte desiderio di costruire una famiglia. Solo una volta ho voluto un figlio con qualcuno. E quel qualcuno era Xuxa“.

• Ricordiamo poi una breve relazione all’inizio degli anni ’90 con l’italiana Cristina Pensa, (moglie dell’olandese Ruud Gullit) e una storia con la brasiliana Cristine Ferracciu, che aveva conosciuto qualche anno prima.

• Tra le donne di Ayrton Senna, Carol Alt (modella elegante ed eterea famosa in tutto il mondo) è di sicuro la più conosciuta anche in Italia. Carol era sposata, Ayrton era ufficialmente fidanzato e la loro relazione era clandestina. Andarono avanti per molto tempo e la loro storia s’incrociò con l’ultima relazione seria che il campione ebbe.

• Quella con Adriane Galisteu è stata l’ultima storia d’amore di Ayrton. Con lei visse un periodo allo stesso tempo pacifico e tumultuoso. Adriane era osteggiata in maniera decisa dalla famiglia di Ayrton. Pensate che al suo funerale, il fratello Leonardo e i genitori, tennero Adriane lontana dal feretro e non la fecero avvicinare al corteo più intimo dei famigliari e degli amici più stretti.